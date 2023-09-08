Жители области принимают активное участие в выборах

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В Саратовской области проходит голосование на выборах депутатов в органы местного самоуправления.Жительница Энгельса, учитель истории и обществознания школы №32 Юлия Вольперт подчеркнула комфортность трехдневного формата голосования«Поддерживаю трехдневное голосование, потому что в течение нескольких дней легче найти время для того, чтобы прийти на избирательный участок. Работающим людям гораздо удобнее прийти проголосовать в выходной день. Пенсионерам – в будний день. Я голосую, потому что мне небезразлично будущее системы образования нашего района, я здесь живу и работаю», - отметила Юлия Вольперт.Волонтер, участник гуманитарной миссии в ДНР и ЛНР Владислав Шмегельский призвал земляков принять участие в выборах в совет депутатов Балаковского района«Сегодня пришел на свой участок по месту жительства, чтобы проголосовать. В этом году в Балакове проходят выборы депутатов в органы местного самоуправления и этот выбор определит вектор развития моего родного города на ближайшие пять лет. Считаю, что важно проявить активность и обязательно посетить избирательные участки», - отметил Владислав Шмегельский.