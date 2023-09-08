8 сентября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 08 сентября
На выставке II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» показали «Кардиоробота» и полетную платформу
17:00 | 08 сентября
Стартует проект «Повышение бюджетной грамотности в Саратовской области»
16:57 | 08 сентября
Создание новой образовательной инфраструктуры – приоритетная задача в России
16:03 | 08 сентября
Михаил Торгашин: для борьбы с фальсификатом требуется тщательный контроль качества
16:03 | 08 сентября
Михаил Торгашин: для борьбы с фальсификатом требуется тщательный контроль качества
15:01 | 08 сентября
В сентябре завершится обустройство фасада нового спорткомплекса
14:02 | 08 сентября
Всероссийская акция «Сохраним Лес» пройдет в новом формате
13:30 | 08 сентября
Приоритетная задача региона – школьное обучение в первую смену
13:13 | 08 сентября
Жители области принимают активное участие в выборах
13:02 | 08 сентября
В 2024 году первые резиденты индустриального парка и технопарка приступят к реализации своих проектов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Жители области принимают активное участие в выборах

Новости
Жители области принимают активное участие в выборах

В Саратовской области проходит голосование на выборах депутатов в органы местного самоуправления.
Жительница Энгельса, учитель истории и обществознания школы №32 Юлия Вольперт подчеркнула комфортность трехдневного формата голосования
«Поддерживаю трехдневное голосование, потому что в течение нескольких дней легче найти время для того, чтобы прийти на избирательный участок. Работающим людям гораздо удобнее прийти проголосовать в выходной день. Пенсионерам – в будний день. Я голосую, потому что мне небезразлично будущее системы образования нашего района, я здесь живу и работаю», - отметила Юлия Вольперт.
Волонтер, участник гуманитарной миссии в ДНР и ЛНР Владислав Шмегельский призвал земляков принять участие в выборах в совет депутатов Балаковского района
«Сегодня пришел на свой участок по месту жительства, чтобы проголосовать. В этом году в Балакове проходят выборы депутатов в органы местного самоуправления и этот выбор определит вектор развития моего родного города на ближайшие пять лет. Считаю, что важно проявить активность и обязательно посетить избирательные участки», - отметил Владислав Шмегельский.