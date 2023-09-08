Код будущего: детей обучат программированию

просмотров: 95

Почему программированию нужно обучать детей как можно раньше и всем ли оно понадобится в будущем? Как учесть требования бизнеса и как за счет образовательных и акселерационных программ развивать отраслевые кластеры в регионах? На эти вопросы искали ответы сегодня в ходе панельной дискуссии «КОД БУДУЩЕГО: новые компетенции для новых отраслей».Руководитель Комитета по науке и высшему образованию рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Надежда Сурова познакомила участников дискуссии с федеральным образовательным проектом «Код будущего», позволяющим школьникам и студентам колледжей бесплатно освоить современные языки программирования. «Саратовская область является кузницей, которая готовит высококлассных специалистов. Саратовский регион всегда ассоциируется со школами, вузами, настоящей научной элитой», - отметила уроженка Саратова Надежда Сурова.Президент Обрсоюза, вице - президент ИТ Евгений Нежданов подчеркнул: «Сегодня Российское государство поставило цель: в кратчайшее время обучить программированию как можно большее количество детей. Мы планируем расширить ореол образовательных организаций-сотрудников в вашей области».Заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр образования области Михаил Орлов рассказал, что согласно данным по реализации проекта, на 5 сентября 2023 года в регионе зарегистрированы 180 образовательных организаций, в которых реализуются 432 курса. По его словам, приемная кампания проекта 2023-2024 учебного года уже насчитывает более 1 577 заявок на обучение. Михаил Орлов подчеркнул: «Одной из приоритетных задач, стоящих перед Правительством Саратовской области и министерством образования, является увеличение количества участников проекта от всех муниципальных образований Саратовской области».«Код будущего» является проектом, основная цель которого – создание возможностей для формирования цифровых компетенций, востребованных рынком труда в современном мире.