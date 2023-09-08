Саратовцы станут участниками третьей Менделеевской экологической экспедиции на Южный Урал

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С 17 по 22 сентября Государственная корпорация «Росатом» проведет третью Менделеевскую экологическую экспедицию. В этом году участники научно-исследовательской программы отправятся в Челябинскую область, чтобы провести собственные научно-практические исследования и больше узнать о промышленности и природе региона.В команды вошли школьники и педагоги образовательного проекта «Менделеевские классы», студенты и преподаватели вузов Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» из Кировской, Саратовской, Нижегородской областей и Удмуртской Республики, а также других регионов.Саратовскую область представят команды из школы пос. Михайловский (Наталья Белоглазова (руководитель группы), Дарья Егорова, Оксана Егорова, Амелия Зайнутдинова, Матвей Кузьмин, Кристина Серватова) и СГТУ им. Гагарина Ю.А. (Зоя Симонова (руководитель группы), Зоя Саркисян, Илья Шайденко, Виктор Щукин).Для участия в экспедиции школьники совместно со студентами-кураторами разрабатывают научные проекты в сфере решения проблем загрязнения атмосферы, почвы и воды, развития альтернативной энергетики, культуры осознанного потребления. Авторы лучших проектов получают уникальную возможность применить на практике свои знания в области химии и биологии, побывать на высокотехнологичных объектах «Росатома».В научно-исследовательскую программу включены посещение Центра экологического мониторинга Челябинска, Центральной заводской лаборатории в Озерске, проведение исследований в уникальном национальном парке «Таганай», экскурсии в Музей истории Южного Урала, дом-музей Курчатова, музей первого уран-графитового промышленного реактора «Аннушка» и интерактивный музей ПО «Маяк».Ключевой точкой для проведения исследований будущих экологов в рамках экспедиций являются объекты накопленного вреда окружающей среде. В этом году «менделеевцы» посетят территорию бывшей Челябинской городской свалки. Проведенная Федеральным экологическим оператором рекультивация этого сложного объекта позволила улучшить качество жизни более 1 млн человек.