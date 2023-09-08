На выставке II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» показали «Кардиоробота» и полетную платформу

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Новейшие разработки цифровых сервисов для Умных городов продемонстрировали крупнейшие саратовские предприятия.Так, НПП «Алмаз» продемонстрировало робота для непрямого массажа сердца.Как отметил представитель НПП «Алмаз» Константин Клишин, аналогов «Кардиоробота» в России нет. А преимуществом аппарата является то, что он может делать непрерывно массаж сердца в течение 45 минут. Применяться разработка может в реанимационных отделениях больниц, клиник, в службе МЧС и Вооруженных силах. Предприятие уже получило более 2000 заявок на производство «Кардиоробота».На выставке были представлены и градостроительные предприятия области, в том числе ООО «Кронверк» и ООО «Госжилстрой», активно участвующие в госпрограммах и в комплексном развитии территорий.Также новейшие разработки для Умных городов продемонстрировали ПАО СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, «АСК-Ресурс», Металлургический завод Балаково, OOO «Сити-Софт».Подробнее на официальном сайте мероприятия:«Умный Город. Живи спортом» (https://sportsmartcity.ru/)Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна» (https://sportsmartcity.ru/saratov)