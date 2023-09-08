На выставке II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» показали «Кардиоробота» и полетную платформу
В рамках II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» состоялось открытие выставки передовых цифровых и инженерных решений и продуктов.
Новейшие разработки цифровых сервисов для Умных городов продемонстрировали крупнейшие саратовские предприятия.
Так, НПП «Алмаз» продемонстрировало робота для непрямого массажа сердца.
Как отметил представитель НПП «Алмаз» Константин Клишин, аналогов «Кардиоробота» в России нет. А преимуществом аппарата является то, что он может делать непрерывно массаж сердца в течение 45 минут. Применяться разработка может в реанимационных отделениях больниц, клиник, в службе МЧС и Вооруженных силах. Предприятие уже получило более 2000 заявок на производство «Кардиоробота».
На выставке были представлены и градостроительные предприятия области, в том числе ООО «Кронверк» и ООО «Госжилстрой», активно участвующие в госпрограммах и в комплексном развитии территорий.
Также новейшие разработки для Умных городов продемонстрировали ПАО СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, «АСК-Ресурс», Металлургический завод Балаково, OOO «Сити-Софт».
Подробнее на официальном сайте мероприятия:
«Умный Город. Живи спортом» (https://sportsmartcity.ru/)
Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна» (https://sportsmartcity.ru/saratov)
Новейшие разработки цифровых сервисов для Умных городов продемонстрировали крупнейшие саратовские предприятия.
Так, НПП «Алмаз» продемонстрировало робота для непрямого массажа сердца.
Как отметил представитель НПП «Алмаз» Константин Клишин, аналогов «Кардиоробота» в России нет. А преимуществом аппарата является то, что он может делать непрерывно массаж сердца в течение 45 минут. Применяться разработка может в реанимационных отделениях больниц, клиник, в службе МЧС и Вооруженных силах. Предприятие уже получило более 2000 заявок на производство «Кардиоробота».
На выставке были представлены и градостроительные предприятия области, в том числе ООО «Кронверк» и ООО «Госжилстрой», активно участвующие в госпрограммах и в комплексном развитии территорий.
Также новейшие разработки для Умных городов продемонстрировали ПАО СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, «АСК-Ресурс», Металлургический завод Балаково, OOO «Сити-Софт».
Подробнее на официальном сайте мероприятия:
«Умный Город. Живи спортом» (https://sportsmartcity.ru/)
Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна» (https://sportsmartcity.ru/saratov)