8 сентября 2023 ПЯТНИЦА
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На выставке II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» показали «Кардиоробота» и полетную платформу
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На выставке II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» показали «Кардиоробота» и полетную платформу

Новости
В рамках II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» состоялось открытие выставки передовых цифровых и инженерных решений и продуктов.
На выставке II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» показали «Кардиоробота» и полетную платформу



Новейшие разработки цифровых сервисов для Умных городов продемонстрировали крупнейшие саратовские предприятия.

Так, НПП «Алмаз» продемонстрировало робота для непрямого массажа сердца.

Как отметил представитель НПП «Алмаз» Константин Клишин, аналогов «Кардиоробота» в России нет. А преимуществом аппарата является то, что он может делать непрерывно массаж сердца в течение 45 минут. Применяться разработка может в реанимационных отделениях больниц, клиник, в службе МЧС и Вооруженных силах. Предприятие уже получило более 2000 заявок на производство «Кардиоробота».

На выставке были представлены и градостроительные предприятия области, в том числе ООО «Кронверк» и ООО «Госжилстрой», активно участвующие в госпрограммах и в комплексном развитии территорий.

Также новейшие разработки для Умных городов продемонстрировали ПАО СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, «АСК-Ресурс», Металлургический завод Балаково, OOO «Сити-Софт».

Подробнее на официальном сайте мероприятия:
«Умный Город. Живи спортом» (https://sportsmartcity.ru/)
Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна» (https://sportsmartcity.ru/saratov)