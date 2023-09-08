Стартует проект «Повышение бюджетной грамотности в Саратовской области»

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Программа помогает жителям региона лучше разбираться в финансово-бюджетной сфере. Масштабная информационно-просветительская работа была организована в 2022 году: семинары, выпуск информационно-аналитических материалов, распространение информации в СМИ и сети Интернет, повышение квалификации для специалистов и многое другое. Всего состоялось 195 мероприятий. В них приняли участие более 7,5 тысяч человек.В этом году образовательный марафон начнется в День финансиста, 8 сентября 2023 года. Первый экспертно-консультационный семинар пройдет на тему «Государственные и муниципальные закупки в контрактной системе: изменения 2023 года, практика применения».Перед участниками выступят эксперты-практики, имеющие опыт педагогической и практической работы в сфере закупок. Посетить лекцию могут государственные, муниципальные заказчики Саратовской области.Всего в 2023 году в рамках проекта планируется провести 186 мероприятий и охватить более 7,5 тысяч человек: школьники, студенты, государственные и муниципальные служащие области, руководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений, преподаватели общеобразовательных организаций, члены семей участников СВО, предприниматели, общественники и другие желающие.Подробнее о мероприятиях проекта можно узнать на портале «Открытый бюджет Саратовской области».