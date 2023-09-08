8 сентября 2023 ПЯТНИЦА
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В сентябре завершится обустройство фасада нового спорткомплекса

Новости
В сентябре завершится обустройство фасада нового спорткомплекса

В течение сентября подрядчик планирует завершить обустройство входных групп и остекление фасада спортивного комплекса «Протон-Арена». В планах на этот месяц также благоустройство прилегающей территории. Должны выполнить озеленение, уложить асфальт и тротуарную плитку, установить освещение и лавочки. Сейчас внутри здания ведется отделка помещений.

Посещая будущий спортивный комплекс, губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что рядом находится Дворец водных видов спорта и территорию между двумя объектами необходимо обустраивать комплексно. Глава региона поручил министру молодежной политики и спорта Олегу Дубовенко подготовить предложения.

«В реализации этого большого проекта нам помог Вячеслав Викторович Володин. Сейчас стоит задача все работы завершить в срок и выполнить их качественно. В январе здесь должны пройти первые игры», - подчеркнул Роман Бусаргин.