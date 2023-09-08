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Всероссийская акция «Сохраним Лес» пройдет в новом формате

Новости
С этого года акцию «Сохраним лес!» запустят в обновленном формате. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале Виктория Абрамченко, заместитель Председателя Правительства РФ.
Всероссийская акция «Сохраним Лес» пройдет в новом формате


Теперь «Сохраним лес» сосредоточится на самых различных задачах: от агроухода и уборок в лесах до образовательных и научных проектов. И традиционно в рамках акции будет высажено 70 млн деревьев. Новые леса закладывают в Архангельской, Костромской, Мурманской, Иркутской и Тверской областях.

За время существования проекта в России благодаря усилиям более 6 млн участников высажено более 220 миллионов деревьев.

В этом году к теме сохранения лесов организаторы подошли комплексно. Навести уборку в лесу, благоустроить лесные территории, присмотреть за уже высаженными деревьями – с этого года это все «Сохраним лес!».

В Саратовской области центральное мероприятие пройдет на территории Марксовского лесничества во второй половине сентября.

«В нем примут участие студенты, волонтеры, молодежь, всего более 200 человек. Во время акции на территории района высадят 2 000 сеянцев разных пород деревьев на площади около 5 тысяч кв метров. На некоторых юных деревцах, выращенных в питомниках нашего региона, появятся таблички с названием акции», - рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Всего за время проведения акции на территории лесного фонда Саратовской области в сентябре - октябре планируется высадить более 3 миллионов сеянцев сосны, дуба, акации, ясеня.

Желающие поучаствовать могут зайти на сайт сохранимлес.рф, выбрать локацию и стать частью экокоманды.

Актуальная информация о проведении акции в Саратовской области будет доступна на официальном сайте и в соцсетях регионального минприроды.