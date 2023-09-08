В школах региона прошел первый профориентационный урок

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7 сентября во всех школах региона прошел первый уок профориентационного курса «Россия – мои горизонты». В течение всего учебного года ученики 6–11-х классов еженедельно по четвергам будут знакомиться с различными профессиями, узнавать о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.Сегодня школьники узнали об отраслях российской экономики, о навыках, необходимых для различных профессий. Ученик 6 класса школы №33 г. Энгельса Егор Рекун поделился своими впечатлениями: «Нам показали видеоролик про Россию, про ее богатство и профессии. Я узнал много интересного, того, что раньше не знал».«Я очень рада, что такие занятия введены в школе. В этом году мы с одноклассниками заканчиваем 9 класс, нам необходимо определиться с будущей профессией, и такие уроки смогут нам в этом помочь»,- отметила ученица 9 класса школы №33 г. Энгельса Евгения Бондаренко.