В 2024 году первые резиденты индустриального парка и технопарка приступят к реализации своих проектов

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На совещании профильного комитета Саратовской областной Думы министр инвестиционной политики области Александр Марченко рассказал о развитии промышленного парка и технопарка, а также мерах поддержки их резидентов.«Объекты станут новыми точками роста для инвестиционной привлекательности региона на ближайшие 5-6 лет, повысят уровень занятости и производительности труда, а также привлекут в область иностранных и отечественных инвесторов», - напомнил министр.В настоящее время управляющей компанией промпарка начата работа по технологическому присоединению к сетям газо- и электроснабжения. Директор УК «Столыпинский индустриальный парк» Алексей Лихачев добавил, что первые резиденты приступят к реализации своих проектов в 2024 году. Планируется, что они инвестируют порядка 4,5 млрд рублей и создадут более 1800 рабочих мест.Для проектов в научно-технической, инновационной и производственной сферах в центре Саратова создан технопарк. Заместитель директора ООО «Морион Диджитал» Анатолий Заикин рассказал, объект будет состоять из трех корпусов и уже ведутся строительно-монтажные работы.Ранее руководитель ООО «Морион Диджитал» Оскар Ягафаров отмечал, что планировка в технопарке проектируется с учетом пожеланий резидентов. Таким образом, они уже сейчас имеют возможность получить ту инновационную технологическую структуру, которая нужна именно им. Планируется, что первых резидентов объект примет весной 2024 года.