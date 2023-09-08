Навыки фигурного вождения автомобиля продемонстрировали участники ежегодного фестиваля

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В соревнованиях приняли участие и выпускники автошколы при центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».«Участники фестиваля, несмотря на трудности, занимают активную жизненную позицию. Они стремятся жить полноценной жизнью, учиться, работать, заниматься спортом, творчеством. Этими людьми невозможно не восхищаться. Желаю всем неиссякаемой жизненной энергии, удачи и благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталия Севастьянова.Соревнования проходили в трех категориях: «стандарт», «мини» и «макси». Водители, занявшие призовые места, получили почетные грамоты и памятные призы.Участников и гостей соревнований радовала выставка декоративно-прикладного творчества, а также концертные номера, приготовленные силами учеников творческих мастерских центра «Парус надежды».Кроме того, все желающие могли получить консультации специалистов центра занятости населения по поиску работы или возможности пройти бесплатное профессиональное обучение.Напомним, цель соревнований – популяризация адаптивного спорта и привлечение широкого круга людей с инвалидностью к активному участию в общественной жизни города и области.Организаторами выступили Фрунзенское отделение Саратовской областной организации Всероссийского общества инвалидов совместно с Правительством Саратовской области и администрацией города Саратова.