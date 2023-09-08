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В рамках деловой программы II-х Всероссийских игр «Умный город – Живи спортом» обсудили модели компетенций для специалистов будущего

Новости
В рамках деловой программы II-х Всероссийских игр «Умный город – Живи спортом» обсудили модели компетенций для специалистов будущего

Почему программированию нужно обучать детей как можно раньше и всем ли оно понадобится в будущем? Как учесть требования бизнеса и как за счет образовательных и акселерационных программ развивать отраслевые кластеры в регионах? На эти вопросы искали ответы сегодня в ходе панельной дискуссии «КОД БУДУЩЕГО: новые компетенции для новых отраслей». 

Руководитель Комитета по науке и высшему образованию рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Надежда Сурова познакомила участников дискуссии с федеральным образовательным проектом «Код будущего», позволяющим школьникам и студентам колледжей бесплатно освоить современные языки программирования.  «Саратовская область является кузницей, которая готовит высококлассных специалистов. Саратовский регион всегда ассоциируется со школами, вузами, настоящей научной элитой», - отметила уроженка Саратова Надежда Сурова.

Президент Обрсоюза, вице - президент ИТ Евгений Нежданов подчеркнул: «Сегодня Российское государство поставило цель: в кратчайшее время обучить программированию как можно большее количество детей. Мы планируем расширить ореол образовательных организаций-сотрудников в вашей области».

Заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр образования области Михаил Орлов рассказал, что согласно данным по реализации проекта, на 5 сентября 2023 года в Саратовской области зарегистрированы 180 образовательных организаций, в которых реализуются 432 курса. По его словам, приемная кампания проекта 2023-2024 учебного года уже насчитывает более 1 577 заявок на обучение. Михаил Орлов подчеркнул: «Одной из приоритетных задач, стоящих перед Правительством Саратовской области и министерством образования, является увеличение количества участников проекта от всех муниципальных образований Саратовской области».

«Код будущего» является проектом, основная цель которого – создание возможностей для формирования цифровых компетенций, востребованных рынком труда в современном мире.

Подробнее на официальном сайте мероприятия:
«Умный Город. Живи спортом»
Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна»

Справочно:
Проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный Город" реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
Реализацию проекта «Умный город» сопровождает Проектная дирекция Минстроя России.

Генеральный партнер - ПАО Сбербанк. Официальными партнерами программы деловых мероприятий «Роуд-шоу: Моя страна» выступили: ИТ-компания, обеспечивающая реализацию приоритетных государственных проектов - Sitronics Group, Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта. Партнерами стали: ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения»; один из лидеров IT отрасли компания Ujin (ООО «Юникорн»); Центр цифровых технологий «РТК Софт Лабс»; лидер российской IТ отрасли в области проектирования, разработки и внедрения комплексных информационных систем ГК «АИСА ИТ-Сервис», компания Госжилстрой, ведущая строительство социально важных объектов на территории Саратовской области.