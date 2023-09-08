Технологии и Человек – в Саратове прошло торжественное открытие II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом»

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«Второй год подряд принимаем гостей, но от этого не меньше волнуемся. Очень хотим, чтобы Саратов вам понравился, чтобы вы его полюбили и эти три дня запомнились надолго.На опыте первых соревнований могу сказать, что они дали нам очень много: деловое общение, понимание, каким должен быть современный город, показали, насколько спорт объединяет. В центре форума, деловых площадок и соревнований был и остается человек, его здоровье, безопасность, комфорт. Успешные люди – это успешные города. Части этой формулы можно поменять местами, но смысл останется прежним.Спасибо участникам и организаторам! Желаю много ярких впечатлений и побед», - выступил с приветственным словом Губернатор области Роман Бусаргин.Основная идея мероприятия – улучшение качества жизни жителей современных городов через внедрение цифровых технологий и вовлечение жителей в спорт и активный образ жизни.Зрители побывали на VR экскурсии, в ходе которой раскрывается многогранный потенциал нашего родного города и Саратовского края. Познакомились с научным, промышленным и культурным потенциалом региона, знаковыми туристическими местами – новой набережной, скверами, парками, школами, детскими садами и, наконец, уникальными спортивными сооружениями. На экране «ожили» фотографии, превращаясь в короткие ролики со спортивных состязаний.В программе открытия не осталось без внимания, что Саратовская область – один из самых многонациональных регионов России с богатыми и разнообразными культурными и спортивными традициями, уделили внимание темам патриотизма и укреплению деловых и дружеских связей между участниками II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом» из разных регионов РФ.Хедлайнером церемонии стал DJ Грув, во время выступления которого прошло представление команд – участниц игр. Также перед собравшимися выступил солист группы «Премьер министр» Пит Джейсон.Подробнее на официальном сайте мероприятия:«Умный Город. Живи спортом»Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна»Справочно:Проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный Город" реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».Реализацию проекта «Умный город» сопровождает Проектная дирекция Минстроя России.Генеральный партнер - ПАО Сбербанк. Официальными партнерами программы деловых мероприятий «Роуд-шоу: Моя страна» выступили: ИТ-компания, обеспечивающая реализацию приоритетных государственных проектов - Sitronics Group, Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта. Партнерами стали: ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения»; один из лидеров IT отрасли компания Ujin (ООО «Юникорн»); Центр цифровых технологий «РТК Софт Лабс»; лидер российской IТ отрасли в области проектирования, разработки и внедрения комплексных информационных систем ГК «АИСА ИТ-Сервис», компания Госжилстрой, ведущая строительство социально важных объектов на территории Саратовской области.