Технологии и Человек – в Саратове прошло торжественное открытие II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом»
Для саратовцев и участников деловой программы подготовили яркое современное шоу.
«Второй год подряд принимаем гостей, но от этого не меньше волнуемся. Очень хотим, чтобы Саратов вам понравился, чтобы вы его полюбили и эти три дня запомнились надолго.
На опыте первых соревнований могу сказать, что они дали нам очень много: деловое общение, понимание, каким должен быть современный город, показали, насколько спорт объединяет. В центре форума, деловых площадок и соревнований был и остается человек, его здоровье, безопасность, комфорт. Успешные люди – это успешные города. Части этой формулы можно поменять местами, но смысл останется прежним.
Спасибо участникам и организаторам! Желаю много ярких впечатлений и побед», - выступил с приветственным словом Губернатор области Роман Бусаргин.
Основная идея мероприятия – улучшение качества жизни жителей современных городов через внедрение цифровых технологий и вовлечение жителей в спорт и активный образ жизни.
Зрители побывали на VR экскурсии, в ходе которой раскрывается многогранный потенциал нашего родного города и Саратовского края. Познакомились с научным, промышленным и культурным потенциалом региона, знаковыми туристическими местами – новой набережной, скверами, парками, школами, детскими садами и, наконец, уникальными спортивными сооружениями. На экране «ожили» фотографии, превращаясь в короткие ролики со спортивных состязаний.
В программе открытия не осталось без внимания, что Саратовская область – один из самых многонациональных регионов России с богатыми и разнообразными культурными и спортивными традициями, уделили внимание темам патриотизма и укреплению деловых и дружеских связей между участниками II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом» из разных регионов РФ.
Хедлайнером церемонии стал DJ Грув, во время выступления которого прошло представление команд – участниц игр. Также перед собравшимися выступил солист группы «Премьер министр» Пит Джейсон.
Подробнее на официальном сайте мероприятия:
«Умный Город. Живи спортом»
Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна»
Справочно:
Проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный Город" реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
Реализацию проекта «Умный город» сопровождает Проектная дирекция Минстроя России.
Генеральный партнер - ПАО Сбербанк. Официальными партнерами программы деловых мероприятий «Роуд-шоу: Моя страна» выступили: ИТ-компания, обеспечивающая реализацию приоритетных государственных проектов - Sitronics Group, Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта. Партнерами стали: ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения»; один из лидеров IT отрасли компания Ujin (ООО «Юникорн»); Центр цифровых технологий «РТК Софт Лабс»; лидер российской IТ отрасли в области проектирования, разработки и внедрения комплексных информационных систем ГК «АИСА ИТ-Сервис», компания Госжилстрой, ведущая строительство социально важных объектов на территории Саратовской области.
«Второй год подряд принимаем гостей, но от этого не меньше волнуемся. Очень хотим, чтобы Саратов вам понравился, чтобы вы его полюбили и эти три дня запомнились надолго.
На опыте первых соревнований могу сказать, что они дали нам очень много: деловое общение, понимание, каким должен быть современный город, показали, насколько спорт объединяет. В центре форума, деловых площадок и соревнований был и остается человек, его здоровье, безопасность, комфорт. Успешные люди – это успешные города. Части этой формулы можно поменять местами, но смысл останется прежним.
Спасибо участникам и организаторам! Желаю много ярких впечатлений и побед», - выступил с приветственным словом Губернатор области Роман Бусаргин.
Основная идея мероприятия – улучшение качества жизни жителей современных городов через внедрение цифровых технологий и вовлечение жителей в спорт и активный образ жизни.
Зрители побывали на VR экскурсии, в ходе которой раскрывается многогранный потенциал нашего родного города и Саратовского края. Познакомились с научным, промышленным и культурным потенциалом региона, знаковыми туристическими местами – новой набережной, скверами, парками, школами, детскими садами и, наконец, уникальными спортивными сооружениями. На экране «ожили» фотографии, превращаясь в короткие ролики со спортивных состязаний.
В программе открытия не осталось без внимания, что Саратовская область – один из самых многонациональных регионов России с богатыми и разнообразными культурными и спортивными традициями, уделили внимание темам патриотизма и укреплению деловых и дружеских связей между участниками II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом» из разных регионов РФ.
Хедлайнером церемонии стал DJ Грув, во время выступления которого прошло представление команд – участниц игр. Также перед собравшимися выступил солист группы «Премьер министр» Пит Джейсон.
Подробнее на официальном сайте мероприятия:
«Умный Город. Живи спортом»
Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна»
Справочно:
Проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный Город" реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
Реализацию проекта «Умный город» сопровождает Проектная дирекция Минстроя России.
Генеральный партнер - ПАО Сбербанк. Официальными партнерами программы деловых мероприятий «Роуд-шоу: Моя страна» выступили: ИТ-компания, обеспечивающая реализацию приоритетных государственных проектов - Sitronics Group, Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта. Партнерами стали: ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения»; один из лидеров IT отрасли компания Ujin (ООО «Юникорн»); Центр цифровых технологий «РТК Софт Лабс»; лидер российской IТ отрасли в области проектирования, разработки и внедрения комплексных информационных систем ГК «АИСА ИТ-Сервис», компания Госжилстрой, ведущая строительство социально важных объектов на территории Саратовской области.