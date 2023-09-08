Дворовые хоккейные команды региона получат современные площадки для тренировок

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Об этом во время прямой линии с жителями рассказал губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин.Ежегодно на территории области проводятся соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба», в которых принимают участие более 1000 юных спортсменов. Отличительной особенностью соревнований является участие в них игроков, не занимающихся по программам спортивной подготовки.«Турнир «Золотая шайба» традиционно объединяет команды со всего региона. Благодаря вниманию Губернатора области к развитию дворовых видов спорта число команд год от года только увеличивается. Новая мера поддержки станет дополнительной мотивацией к занятию физической культурой у подрастающего поколения. На примере Кубка Губернатора по футболу можно сказать об эффективности подобных мер. Победители турнира «Золотая шайба» будущей зимы смогут не только только показать свои силы, но и получат шанс внести вклад в развитие спортивной инфраструктуры своего муниципального района»,- отметил министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко.