В Саратове прошло пленарное заседание – Проект «Умный город»

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«Уже второй раз мы принимаем Игры и благодарны тем возможностям, которые дает деловая часть форума, посвященная проекту «Умный город». Каждая из национальных целей развития, поставленных Президентом Владимиром Путиным, отражена в концепции «Умного города». Это комфортная и безопасная среда, цифровое развитие, возможность для самореализации людей, их благополучие и здоровье».По словам главы региона, сегодня у людей высокий запрос на безопасную городскую среду, надежную работу коммунальной инфраструктуры, комфортный транспорт и хорошую экологию. – По многим из этих направлений в рамках нашего форума организованы дискуссионные площадки с участием экспертов и практиков. Безусловно, подобные встречи помогают при решении проблемных вопросов в таких отраслях, как ЖКХ, транспорт, экология. Благодарен представителям федерального правительства, полпредства, экспертам за то, что для обсуждения выбираются самые актуальные темы для наших граждан.Проект «Умный город» включает в себя более 12 национальных программ и проектов. С 2020 года поддержка предоставляется не только городам, но и сельским поселениям. Вклад институтов развития РФ в проект «Умный город» превысил 3 млрд рублей.Замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик рассказал о реализации проекта «Умный город», которому в этом году исполняется пять лет. За это время сформирована методологическая база, определены лучшие практики регионов, а также критерии оценки. В прошлом году был сформирован обновленный Стандарт «Умного города», который объединил 19 тематических направлений, существенно влияющих на цифровизацию управления и качество жизни людей.«Применение цифровых технологий напрямую влияет на повышение качества жизни людей, создание эффективной городской инфраструктуры, совершенствование транспортной системы. Проект «Умный город» позволяет выявить примеры лучших региональных и муниципальных практик и в дальнейшем тиражировать их на другие регионы. Сегодня в реализации проекта участвует уже более 200 городов. Все регионы показывают хорошую динамику и самое главное для нас – продолжать двигаться вперед и делать то, что действительно востребовано людьми», – подчеркнул Константин Михайлик.По его словам, Саратов становится еще более комфортным и светлым городом. – Здесь проживают огромное количество детей – малышей, дошкольников и школьников, а это показатель того, что люди верят в будущее, а значит город становится комфортным для жизни.Участники делового марафона II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» также обсудили вопросы цифрового будущего городов, поговорили о стандартах умного города.– Мы как бизнес активно принимаем участие в разработке и реализации концепции умного города. Цифровизация очень сильно влияет на качество жизни людей, – сказал Армен Сафарян, Советник Президента АО «Ситроникс». Одним из показателей достижения Национальных целей в ближайшие несколько лет он назвал развитие экологически чистого транспорта в городах.О преимуществах и новых возможностях цифрового рубля рассказала Екатерина Бирюкова, Управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться в период 2025-2027 годов. При этом граждане смогут самостоятельно выбирать форму использования денежных средств –наличные, безналичные или цифровые рубли.