8 сентября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
22:10 | 07 сентября
В Москве стартовал всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова
18:00 | 07 сентября
В Саратове прошло пленарное заседание – Проект «Умный город»
17:02 | 07 сентября
Саратовский завод участвует в международной промышленной выставке
16:30 | 07 сентября
Дворовые хоккейные команды региона получат современные площадки для тренировок
16:04 | 07 сентября
Саратовский театр в тройке финалистов международной премии
15:30 | 07 сентября
Впервые на Утёсе Степана Разина пройдёт туристический бизнес-форум
15:01 | 07 сентября
Жители региона продолжают сообщать о некачественном обслуживании многоквартирных домов
14:00 | 07 сентября
В социально-оздоровительный центр «Лазурный» приехали на отдых дети из Сватовского района
13:03 | 07 сентября
Набирают темп работы по закачке воды в пруды и водоемы засушливых районов Заволжья
12:02 | 07 сентября
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Впервые на Утёсе Степана Разина пройдёт туристический бизнес-форум

Новости
16 сентября на территории главной природной локации региона пройдет форум Мой бизнес #ТурСлёт2023.
Впервые на Утёсе Степана Разина пройдёт туристический бизнес-форум



#ТурСлёт2023 – это абсолютно инновационный формат туристического мероприятия. Основная тема форума – трансляция мер поддержки для туристического бизнеса, тренды и перспективы экологического туризма, стратегия развития самого узнаваемого объекта экологического туризма в Саратовской области – Утёса Степана Разина.

- Туристический бизнес-форум #ТурСлёт2023 объединит всех, кто неравнодушен к Саратовской области и развитию туризма, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - На форуме будет полезная информация для предпринимателей в сфере туризма: меры поддержки проектов и новые возможности.

Пройдет исследование и создание экотропы под руководством ведущих экспертов. Специалисты займутся созданием контента.

Участниками исследовательской работы на эко-тропе могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

В деловой программе примут участие предприятия малого и среднего бизнеса (ИП и ООО, входящие в реестр МСП), зарегистрированные в установленном порядке на территории Саратовской области.

В культурной и развлекательной программах могут участвовать все желающие, прошедшие регистрацию.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте: https://tourslet2023.ru/

Форум проводится при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.