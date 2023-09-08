Впервые на Утёсе Степана Разина пройдёт туристический бизнес-форум

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#ТурСлёт2023 – это абсолютно инновационный формат туристического мероприятия. Основная тема форума – трансляция мер поддержки для туристического бизнеса, тренды и перспективы экологического туризма, стратегия развития самого узнаваемого объекта экологического туризма в Саратовской области – Утёса Степана Разина.- Туристический бизнес-форум #ТурСлёт2023 объединит всех, кто неравнодушен к Саратовской области и развитию туризма, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - На форуме будет полезная информация для предпринимателей в сфере туризма: меры поддержки проектов и новые возможности.Пройдет исследование и создание экотропы под руководством ведущих экспертов. Специалисты займутся созданием контента.Участниками исследовательской работы на эко-тропе могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.В деловой программе примут участие предприятия малого и среднего бизнеса (ИП и ООО, входящие в реестр МСП), зарегистрированные в установленном порядке на территории Саратовской области.В культурной и развлекательной программах могут участвовать все желающие, прошедшие регистрацию.Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте: https://tourslet2023.ru/Форум проводится при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.