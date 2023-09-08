Саратовский завод участвует в международной промышленной выставке
Завод из Саратова принимает участие в международном форуме Aquatherm Almaty в Казахстане. Это выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования и вентиляции. Свою продукцию представляют крупные отраслевые производители стран Европы и Азии.
Саратовский участник, завод «РЭМО», представил линейку бытовых электрических обогревателей, производство которых было оперативно освоено после ухода ряда западных брендов.
Как сообщили на предприятии, в рамках импортозамещения менее чем за год была проделана работа по подготовке и запуску новых производственных участков, наладке цепочки поставок комплектующих. Сейчас линейка тепловых приборов РЭМО насчитывает несколько десятков моделей под собственными торговыми марками и марками крупных российских брендов. Производственные мощности позволяют выпускать до 15000 изделий данного направления в месяц с возможностью расширения до 25000 штук.
Напомним, в 2022 году завод «РЭМО» вошел в число предприятий , которые по итогам конкурсного отбора стали получателями субсидии в рамках государственной региональной программы «Развитие промышленности в Саратовской области». На меру поддержки могут претендовать предприятия обрабатывающих производств, инвестирующие в модернизацию оборудования, планирующие создание новых рабочих мест для жителей региона. В этом году на господдержку будет направлено 29,7 млн рублей.
Саратовский участник, завод «РЭМО», представил линейку бытовых электрических обогревателей, производство которых было оперативно освоено после ухода ряда западных брендов.
Как сообщили на предприятии, в рамках импортозамещения менее чем за год была проделана работа по подготовке и запуску новых производственных участков, наладке цепочки поставок комплектующих. Сейчас линейка тепловых приборов РЭМО насчитывает несколько десятков моделей под собственными торговыми марками и марками крупных российских брендов. Производственные мощности позволяют выпускать до 15000 изделий данного направления в месяц с возможностью расширения до 25000 штук.
Напомним, в 2022 году завод «РЭМО» вошел в число предприятий , которые по итогам конкурсного отбора стали получателями субсидии в рамках государственной региональной программы «Развитие промышленности в Саратовской области». На меру поддержки могут претендовать предприятия обрабатывающих производств, инвестирующие в модернизацию оборудования, планирующие создание новых рабочих мест для жителей региона. В этом году на господдержку будет направлено 29,7 млн рублей.