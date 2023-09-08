Саратовский завод участвует в международной промышленной выставке

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Саратовский участник, завод «РЭМО», представил линейку бытовых электрических обогревателей, производство которых было оперативно освоено после ухода ряда западных брендов.Как сообщили на предприятии, в рамках импортозамещения менее чем за год была проделана работа по подготовке и запуску новых производственных участков, наладке цепочки поставок комплектующих. Сейчас линейка тепловых приборов РЭМО насчитывает несколько десятков моделей под собственными торговыми марками и марками крупных российских брендов. Производственные мощности позволяют выпускать до 15000 изделий данного направления в месяц с возможностью расширения до 25000 штук.Напомним, в 2022 году завод «РЭМО» вошел в число предприятий , которые по итогам конкурсного отбора стали получателями субсидии в рамках государственной региональной программы «Развитие промышленности в Саратовской области». На меру поддержки могут претендовать предприятия обрабатывающих производств, инвестирующие в модернизацию оборудования, планирующие создание новых рабочих мест для жителей региона. В этом году на господдержку будет направлено 29,7 млн рублей.