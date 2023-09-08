8 сентября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
22:10 | 07 сентября
В Москве стартовал всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова
18:00 | 07 сентября
В Саратове прошло пленарное заседание – Проект «Умный город»
17:02 | 07 сентября
Саратовский завод участвует в международной промышленной выставке
16:30 | 07 сентября
Дворовые хоккейные команды региона получат современные площадки для тренировок
16:04 | 07 сентября
Саратовский театр в тройке финалистов международной премии
15:30 | 07 сентября
Впервые на Утёсе Степана Разина пройдёт туристический бизнес-форум
15:01 | 07 сентября
Жители региона продолжают сообщать о некачественном обслуживании многоквартирных домов
14:00 | 07 сентября
В социально-оздоровительный центр «Лазурный» приехали на отдых дети из Сватовского района
13:03 | 07 сентября
Набирают темп работы по закачке воды в пруды и водоемы засушливых районов Заволжья
12:02 | 07 сентября
В 22 населенных пунктах Саратовской области за лето проведена сотовая связь и высокоскоростной мобильный Интернет
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский завод участвует в международной промышленной выставке

Новости
Завод из Саратова принимает участие в международном форуме Aquatherm Almaty в Казахстане. Это выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования и вентиляции. Свою продукцию представляют крупные отраслевые производители стран Европы и Азии.
Саратовский завод участвует в международной промышленной выставке



Саратовский участник, завод «РЭМО», представил линейку бытовых электрических обогревателей, производство которых было оперативно освоено после ухода ряда западных брендов.

Как сообщили на предприятии, в рамках импортозамещения менее чем за год была проделана работа по подготовке и запуску новых производственных участков, наладке цепочки поставок комплектующих. Сейчас линейка тепловых приборов РЭМО насчитывает несколько десятков моделей под собственными торговыми марками и марками крупных российских брендов. Производственные мощности позволяют выпускать до 15000 изделий данного направления в месяц с возможностью расширения до 25000 штук.

Напомним, в 2022 году завод «РЭМО» вошел в число предприятий , которые по итогам конкурсного отбора стали получателями субсидии в рамках государственной региональной программы «Развитие промышленности в Саратовской области». На меру поддержки могут претендовать предприятия обрабатывающих производств, инвестирующие в модернизацию оборудования, планирующие создание новых рабочих мест для жителей региона. В этом году на господдержку будет направлено 29,7 млн рублей.