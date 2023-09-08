Саратовский театр в тройке финалистов международной премии

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В этом году организаторы премии рассмотрели более 24,5 тысяч предложений. Всего было названо почти 2000 претендентов на победу в разных категориях.ТЮЗ им. Киселева, отмечающий в 2023 году свое 105-летие, стал единственным представителем области в списке номинантов.Чтобы поддержать саратовский театр нужно