Саратовский театр в тройке финалистов международной премии
Театр юного зрителя им. Киселева вошел в шорт-лист международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала - 2023" в номинации «Лучший региональный театр».
В этом году организаторы премии рассмотрели более 24,5 тысяч предложений. Всего было названо почти 2000 претендентов на победу в разных категориях.
ТЮЗ им. Киселева, отмечающий в 2023 году свое 105-летие, стал единственным представителем области в списке номинантов.
Чтобы поддержать саратовский театр нужно
В этом году организаторы премии рассмотрели более 24,5 тысяч предложений. Всего было названо почти 2000 претендентов на победу в разных категориях.
ТЮЗ им. Киселева, отмечающий в 2023 году свое 105-летие, стал единственным представителем области в списке номинантов.
Чтобы поддержать саратовский театр нужно