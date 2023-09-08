Жители региона продолжают сообщать о некачественном обслуживании многоквартирных домов

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В управлении по работе с обращениями граждан начальник государственной жилищной инспекции области Владимир Томашенцев провел личный прием. К руководителю ведомства обратилось шесть жителей Саратова и Энгельса с жалобами на управляющие организации.Собственники помещений многоквартирного дома по ул. Лермонтова в Саратове уже приняли решение о переходе к другой управляющей компании. Заявители были проконсультированы о дальнейших действиях для изменения способа управления домом.«По двум обращениям жительниц Энгельса планирую лично выехать на место и проконтролировать качество выполнения управляющей компанией работ по текущему ремонту кровли в микрорайоне Энгельс-19. ООО УО «Р.П. Приволжский» должны устранить причины протечки кровли до конца следующей недели», - рассказал Владимир Томашенцев.