В социально-оздоровительный центр «Лазурный» приехали на отдых дети из Сватовского района

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Социально-оздоровительный центр «Лазурный» продолжает принимать для отдыха и оздоровления ребят из подшефного Сватовского района.Сегодня на 11 смену под девизом «Лазурный – страна возможностей!» в центр приехали 190 детей из Сватовского района Луганской Народной Республики и Запорожья.Каждый день смены имеет свое название: День грамотности, дружбы, рекордов, спорта, экспромта, фотосессии и другие.Дети смогут проявить себя в спортивных и творческих соревнованиях, поучаствовать в выборах, интеллектуальных играх, выставках, викторинах и других отрядных мероприятиях.Для ребят будут организованы выезды в выставочный центр «Радуга». Также дети посетят Информационный центр Балаковской атомной станции и конный клуб «Дерби».В связи с началом нового учебного года ребят ждет и обучение по основным образовательным программам.Кроме того, детям будет оказана психологическая помощь.