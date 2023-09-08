В социально-оздоровительный центр «Лазурный» приехали на отдых дети из Сватовского района
Социально-оздоровительный центр «Лазурный» продолжает принимать для отдыха и оздоровления ребят из подшефного Сватовского района.
Сегодня на 11 смену под девизом «Лазурный – страна возможностей!» в центр приехали 190 детей из Сватовского района Луганской Народной Республики и Запорожья.
Каждый день смены имеет свое название: День грамотности, дружбы, рекордов, спорта, экспромта, фотосессии и другие.
Дети смогут проявить себя в спортивных и творческих соревнованиях, поучаствовать в выборах, интеллектуальных играх, выставках, викторинах и других отрядных мероприятиях.
Для ребят будут организованы выезды в выставочный центр «Радуга». Также дети посетят Информационный центр Балаковской атомной станции и конный клуб «Дерби».
В связи с началом нового учебного года ребят ждет и обучение по основным образовательным программам.
Кроме того, детям будет оказана психологическая помощь.