Набирают темп работы по закачке воды в пруды и водоемы засушливых районов Заволжья

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«Ежегодно для того, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций по водоснабжению населенных пунктов и обеспечить бесперебойную работу объектов водохозяйственной инфраструктуры в условиях маловодья, в Левобережных районах области силами специалистов Управления «Саратовмелиоводхоз» проводятся работы по закачке воды в пруды и водоемы. В этом году для их качественного и своевременного выполнения по поручению Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина из резервного фонда выделено 50 млн рублей», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.К сегодняшнему дню в Александрово-Гайском районе уже полностью заполнены пруды хуторов Бай Гужа и Ахматов, в Новоузенском – села Пограничное, в Ершовском – пруды поселка Южный и села Светлое Озеро, в Питерском – села Запрудное.Кроме этого, в Ершовском муниципальном районе продолжаются работы по подаче воды в пруды поселков Нива и Руновский Нивского муниципального образования.Всего за время работ предстоит закачать 12 724,8 тыс. м3 воды на хозяйственно-бытовые нужды жителей 78-ми населенных пунктов области.