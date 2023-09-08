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В 22 населенных пунктах Саратовской области за лето проведена сотовая связь и высокоскоростной мобильный Интернет

Новости
В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в малых населенных пунктах Саратовской области размещены базовые станции сотовой связи.
В 22 населенных пунктах Саратовской области за лето проведена сотовая связь и высокоскоростной мобильный Интернет



Высокоскоростной интернет и мобильная связь теперь стала доступна жителям сел Анастасьино Калининского района, Апалиха Хвалынского района, Белая Гора Базарно-Карабулакского района, Большая Сакма Краснопартизанского района, Головинщено Краснопартизанского района, Калдино Федоровского района, Каменка Турковского района, Кочетовка Аткарского района, Красная Речка Пугачевского района, Львовка Аркадакского района, Никольское Федоровского района, Новосельское Аркадакского района, Песчанка Аткарского района, Подгорное Аркадакского района, Селезниха Пугачевского района, Славновка Калининского района, Сланцы Ртищевского района, Стригай Базарно-Карабулакского района, поселка Красная Кудрявка Балашовского района, хутора Ободной Ртищевского района, поселка Таволжанский Романовского район, поселка Тепловский Перелюбского района.

ПАО «Ростелеком» размещает станции в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Выбор населенных пунктов осуществляется самими жителями путем открытого голосования на портале Госуслуг и письменным обращением через Почту России в Минцифры России.

«Более 7 000 жителей Саратовской области получили доступ к качественной сотовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. Теперь люди не испытывают трудности с выходом в сеть. Каждый сможет пользоваться цифровыми государственными и муниципальными услугами через портал Госуслуг, образовательными услугами, работать удаленно, а также беспрепятственно позвонить своим родным и близким, в том числе и по видеосвязи. До конца 2023 года планируется обеспечить сотовой связью и мобильным Интернетом стандарта 4G/LTE еще 17 населенных пунктов», - проинформировал заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Игорь Гущин.