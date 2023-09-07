В детской модельной библиотеке установлена интерактивная песочница

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- Мы открыли еще одну, уже двадцатую в регионе и четвертую в Саратове, модельную библиотеку, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – Это первая детская библиотека в Саратове, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Здесь установлено современное оборудование, организуются специальные программы, помещения приспособлены для посещения инвалидов. Это современный библиотечный центр, работающий с использованием передовых информационных технологий.На модернизацию библиотеки на условиях софинансирования из средств муниципального образования «Город Саратов» выделено 7 378,6 тыс. рублей, которые были потрачены на ремонт помещений, фасадные работы, устройство пандуса, установку наружных вывесок, монтаж пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения и др.Главной особенностью модельной библиотеки № 30 является создание 12-ти комфортных зон, которые предназначены для чтения, обучения, индивидуальной работы, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, кружков и клубов, мастер-классов. Функционально помещение библиотеки разделено на два пространства: подростковый и детский залы. Подростковый зал включает «Территорию подростков», «Свободное пространство для чтения, общения, работы» - это зал-трансформер. Выделена «IT-территория» с компьютеризованными местами для пользователей с интернет-доступом к удаленным информационным ресурсам, а также возможностью использования копировально-множительной техники. В зале есть места для индивидуальной работы.Детский зал предназначен для дошкольников и детей младшего школьного возраста. Из зоны «Территория детей» можно попасть на «Остров игр и знаний». В этом пространстве созданы зоны «Творческая лаборатория» для мастер-классов и занятий в малых группах; «Мультицентр» для просмотра мультфильмов, обучающих видеороликов; «Театр в библиотеке» для театральных постановок, мини концертов.В фойе размещена навигация с информацией о сервисах и услугах библиотеки. Выделено место для гардероба, создано пространство для родителей со свободным доступом к фонду и периодическим изданиям.«Радует, что наша детская библиотека изменилась, стала яркой, уютной, комфортной. Я люблю книги и читаю их с детства. Придя в библиотеку, я с огромной радостью увидела много новых книг, новую технику, мебель. Порадовали меня интересные дизайнерские решения. Зал с лепниной и колоннами производит неизгладимое впечатление. Впереди учебный год, я уверена, что мои девятиклассники будут приходить сюда с удовольствием на мероприятия и просто почитать, поиграть, пообщаться», - рассказала Анна Авакян, учитель средней общеобразовательной школы № 77.