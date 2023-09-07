ФТЛ занял 2 место в финале всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

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Вчера Москва принимала юных интеллектуалов со всей страны — 445 учащихся из 89 региональных команд боролись за звание главных знатоков. Финал всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» состоял из 6 туров и 39 вопросов про историю, географию и культуру нашей страны.Физико-технологический лицей № 1 вошел в десятку лучших команд и занял почетное 2 место. Победители получили ценные призы и подарки от партнёров проекта.Такой успех заслуживает особой гордости: в «Лиге Знаний: школы и колледжи» в этом году участвовали более 430 000 участников из 5667 населённых пунктов. Эксперты составили для них 830 вопросов повышенной сложности.