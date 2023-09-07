7 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:02 | 07 сентября
В детской модельной библиотеке установлена интерактивная песочница
10:00 | 07 сентября
ФТЛ занял 2 место в финале всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»
09:00 | 07 сентября
В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»
17:03 | 06 сентября
Владельцы животных могут бесплатно привить своих питомцев
16:00 | 06 сентября
Нацпроект «Демография»: будущих мам из Энгельса обучают правильному уходу и гармоничному развитию ребенка
15:30 | 06 сентября
В Саратове откроется ретроспективная фотовыставка легендарного кинооператора Владислава Микоши
15:02 | 06 сентября
Волонтёрский корпус II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» укомплектован
14:01 | 06 сентября
Завод из Саратова создал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда
13:00 | 06 сентября
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12:00 | 06 сентября
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В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»

Новости
В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»


В августе на средства гранта регионального министерства внутренней политики и общественных отношений в здании бывшего краеведческого музея Петровска оборудовали просторный кабинет для занятий по военно-спортивной подготовке. Под руководством казаков дети и подростки будут изучать здесь историю малой родины, традиции казачества, заниматься физической подготовкой, научатся собирать и разбирать стрелковое оружие, владеть шашкой.

В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»

В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»

В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»

На открытие военно-спортивного клуба «Шашка» в здании на пересечении улиц Советской и Льва Толстого сегодня собрались учащиеся двух городских школ, педагоги, представители районной администрации и общественности. Участников церемонии поприветствовали атаман окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов, руководитель исполкома регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Бердников, атаман местного казачьего общества Александр Каргин, заместитель главы администрации муниципалитета по социальным вопросам Николай Ларин, благочинный Петровского округа Сергий Протасов.

В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»

Атаман Андрей Фетисов вручил благодарственные письма и медали петровчанам за вклад в возрождение и развитие казачества, а также за популяризацию казачьих идеалов и ценностей.

Фото — Юлии Потаповой