В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»

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В августе на средства гранта регионального министерства внутренней политики и общественных отношений в здании бывшего краеведческого музея Петровска оборудовали просторный кабинет для занятий по военно-спортивной подготовке. Под руководством казаков дети и подростки будут изучать здесь историю малой родины, традиции казачества, заниматься физической подготовкой, научатся собирать и разбирать стрелковое оружие, владеть шашкой.На открытие военно-спортивного клуба «Шашка» в здании на пересечении улиц Советской и Льва Толстого сегодня собрались учащиеся двух городских школ, педагоги, представители районной администрации и общественности. Участников церемонии поприветствовали атаман окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов, руководитель исполкома регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Бердников, атаман местного казачьего общества Александр Каргин, заместитель главы администрации муниципалитета по социальным вопросам Николай Ларин, благочинный Петровского округа Сергий Протасов.Атаман Андрей Фетисов вручил благодарственные письма и медали петровчанам за вклад в возрождение и развитие казачества, а также за популяризацию казачьих идеалов и ценностей.Фото — Юлии Потаповой