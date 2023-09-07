В Саратове откроется ретроспективная фотовыставка легендарного кинооператора Владислава Микоши

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Кинофестиваль «Саратовские страдания» в партнёрстве с Мультимедиа Арт Музеем, Москва и Саратовским музеем имени А.Н. Радищева представляет фотовыставку легендарного кинооператора Владислава Микоши.Если бы Владислав Микоша в самом начале своего жизненного пути решил избрать другую профессию, то, несомненно, он бы добился успеха во многих областях. Но он верил в предопределенность своей судьбы, в свое профессиональное предназначение быть кинооператором. Микоша родился на Волге, в Саратове, 8 декабря 1909 года в семье капитана и с детства мечтал стать моряком — как отец. Но в Мореходное училище в Ленинграде не прошел по состоянию здоровья — промок под дождем и заболел.В 1929 году поступил на операторский факультет Государственного техникума кинематографии (позднее — Всероссийский государственный институт кинематографии). Фотографией в институте занимался с увлечением, совмещая ее с работой оператора. И уже после второго курса, получив квалификацию кинооператора «Совкинохроники», снимал профессионально для газет и журналов. С 1931 года много работал именно как оператор, снимая от Севастополя до Владивостока.В 1936 году стал штатным фотокорреспондентом газеты «Известия». Также снимал для других центральных газет и журналов. Микоша был одним из первых, кто начал работать в цвете в советской фотографии. В 1940 году вышла серия первых цветных советских марок с его фотографиями — «ВСХВ» (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка).В годы Второй мировой войны был оператором и фотокорреспондентом. Его репортажи печатались в главной газете Советского Союза «Правда». За свою жизнь Микоша стал свидетелем многих исторических событий, запечатлел на пленке восстановление Варшавы, Сталинграда, Днепрогэса, провозглашение Китайской Народной Республики, встречи Сталина и Мао Цзэдуна, Хрущева и Кеннеди, съемки Неру, Эйзенхауэра, Кастро, Тито, Гагарина…13 февраля 1934 года в Арктике затонул раздавленный льдами ледокол «Челюскин». Научная экспедиция под руководством Отто Шмидта и команда корабля высадились на льдину и разбили лагерь, который просуществовал ровно два месяца.На спасение челюскинцев были брошены полярная авиация и корабли – «Красин», «Сталинград», «Смоленск» с группой Каманина-Молокова на борту.«Смоленск», на котором шел кинооператор и фотокорреспондент Владислав Микоша, дважды надолго застревал во льдах, которые грозили раздавить его подобно «Челюскину».На Мысе Олюторка выгрузили и собрали самолеты для полетов в лагерь Шмидта. Кроме того, из Уэлена, на тяжелом АНТ-4, летел Анатолий Ляпидевский, а из Хабаровска – Иван Доронин и Михаил Водопьянов.Последние челюскинцы были сняты со льдины и вывезены из лагеря 13 апреля.Итогом экспедиции для В. Микоши стала огромная серия снимков, которые теперь объединены в первом разделе выставки «Арктика!!!».В 1949 году по решению И. В. Сталина для работы над документальным фильмом «Победа китайского народа» в Китай была направлена советская съемочная группа, в состав которой вошел Микоша. Он стал свидетелем важнейших событий, предопределивших дальнейшее развитие страны. Народно-освободительная армия Китая освобождала территории страны на юге в завершающей стадии войны с Гоминьданом. Но самое ценное то, что его камера запечатлела исторический момент провозглашения Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года.Представленные во втором разделе выставки фотографии объединены тематикой исторических событий Китая 1949—1950 годов. Это не просто документальные кадры эпохи — наряду с исторической, они обладают большой художественной ценностью. Выполненные в духе соцреализма, они напоминают о стилистике того времени и демонстрируют высочайший талант фотографа в съемках: применение контрастности, образности в выборе сюжетов, яркие ракурсы. Фотографии наполнены атмосферой и солнечным светом, характерными для живописи 50-х годов. В кадрах нет ничего лишнего, они профессионально проработаны, отточены, что делает документальное свидетельство произведением искусства.Цветом в советской фотографии Микоша начал заниматься одним из первых – об этом третий раздел выставки. В послевоенные годы цвет в его творчестве значительно потеснил черно-белое изображение.Цветной процесс Карбро, изобретенный еще в 1869 году, предполагал трехцветную съемку и печать со сложным цветоделением и был достаточно трудоемким. Именно поэтому многие советские фотомастера в 1938 году, когда появились фотоматериалы для цветной печати, взялись за цвет, но очень быстро к нему охладели. Одной из причин было и то, что процесс Карбро «до некоторой степени уничтожает полутона и переходы», – писал критик В. Гришанин в своей статье в «Советском фото».Микошу не остановили ни технические трудности, ни художественные недостатки процесса Карбро. Он снимал на цвет много и увлеченно. Только для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки он сделал более ста работ. Из 120 фотографий, представленных на его персональной выставке в 1940 году, 20 были цветными. Для того времени это очень много. В журнале «Огонёк» Юрий Пригожин писал: «Цветная фотография – область новая. [...] Но и среди немногочисленных пока энтузиастов цветной фотографии В. Микоша выгодно выделяется своим тонким восприятием красок».Были трудности в работе с цветом у Микоши и после войны – и в кино, и в фотографии. На киностудии он буквально «не вылезал» из ОТК (отдел технического контроля), отстаивая в печати копий «посторонние», как казалось контролерам ОТК, оттенки, вытаскивая из «брака» свои мягкие, воздушные и «недостаточно резкие на втором плане» кадры, снятые длиннофокусной оптикой.Представленные в ретроспективе три раздела фотографий Владислава Микоши позволят в полной мере оценить одно из его высказываний о собственном художественном мировосприятии: «Я ощущал мир как данность». Эта фраза дала название выставке.Презентация выставки – 7 сентября в 14:00Выставка продлится до 24 сентября.