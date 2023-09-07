Владельцы животных могут бесплатно привить своих питомцев
В Саратове открылись мобильные пункты вакцинации животных против бешенства.
График работы мобильных бригад:
Кировский район
5 сентября
с 17:00-18:00 поселок Молочка (магазин Красненький)
с 18:00-19:00 - Кировский район поселок Молочка ул. Пархоменко (конечная маршрута № 13)
Волжский район
6 сентября с 17:00-18:00 пос. Новый п-1 (конечная маршрута № 17)
Фрунзенский район
7 сентября с 17:00-18:00 - пос. Завокзальный
Заводской район
12 сентября с 17:00-18:00 пос. Юриш, 3-линия д.32;
14 сентября с 17:00-18:00 пос. Лесопильный, (конечная маршрута № 20)
Октябрьский район
13 сентября с 17:00-18:00 ул. – 2-я Силикатная (остановка маршрута № 23)
Ленинский район
19 сентября с 16:00-18:00 пос. Поливановка ул. Широкая, (напротив школы № 52)
20 сентября с 16:00-18:00 пос. Жасминный, ул. Строителей, (напротив школы № 105)
21 сентября с 16:00-18:00 ул. Мелиоратов, (напротив школы № 69)
26 сентября с 16:00-18:00 пос. Елшанка, ул. Лагерная, (рядом с гостиницей «Мираж»)
Подробнее по телефону: 29-13-30
Напомним, прививку животным против бешенства необходимо делать раз в год.
График работы мобильных бригад:
Кировский район
5 сентября
с 17:00-18:00 поселок Молочка (магазин Красненький)
с 18:00-19:00 - Кировский район поселок Молочка ул. Пархоменко (конечная маршрута № 13)
Волжский район
6 сентября с 17:00-18:00 пос. Новый п-1 (конечная маршрута № 17)
Фрунзенский район
7 сентября с 17:00-18:00 - пос. Завокзальный
Заводской район
12 сентября с 17:00-18:00 пос. Юриш, 3-линия д.32;
14 сентября с 17:00-18:00 пос. Лесопильный, (конечная маршрута № 20)
Октябрьский район
13 сентября с 17:00-18:00 ул. – 2-я Силикатная (остановка маршрута № 23)
Ленинский район
19 сентября с 16:00-18:00 пос. Поливановка ул. Широкая, (напротив школы № 52)
20 сентября с 16:00-18:00 пос. Жасминный, ул. Строителей, (напротив школы № 105)
21 сентября с 16:00-18:00 ул. Мелиоратов, (напротив школы № 69)
26 сентября с 16:00-18:00 пос. Елшанка, ул. Лагерная, (рядом с гостиницей «Мираж»)
Подробнее по телефону: 29-13-30
Напомним, прививку животным против бешенства необходимо делать раз в год.