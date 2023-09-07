7 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:02 | 07 сентября
В детской модельной библиотеке установлена интерактивная песочница
10:00 | 07 сентября
ФТЛ занял 2 место в финале всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»
09:00 | 07 сентября
В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»
17:03 | 06 сентября
Владельцы животных могут бесплатно привить своих питомцев
16:00 | 06 сентября
Нацпроект «Демография»: будущих мам из Энгельса обучают правильному уходу и гармоничному развитию ребенка
15:30 | 06 сентября
В Саратове откроется ретроспективная фотовыставка легендарного кинооператора Владислава Микоши
15:02 | 06 сентября
Волонтёрский корпус II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» укомплектован
14:01 | 06 сентября
Завод из Саратова создал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда
13:00 | 06 сентября
Научные центры региона подключатся к разработке программы беспилотников
12:00 | 06 сентября
В Саратове открылась выставка фотографий объектов культурного наследия
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Владельцы животных могут бесплатно привить своих питомцев

Новости
В Саратове открылись мобильные пункты вакцинации животных против бешенства.

Владельцы животных могут бесплатно привить своих питомцев

График работы мобильных бригад:

Кировский район
5 сентября
с 17:00-18:00 поселок Молочка (магазин Красненький)
с 18:00-19:00 - Кировский район поселок Молочка ул. Пархоменко (конечная маршрута № 13)

Волжский район
6 сентября с 17:00-18:00 пос. Новый п-1 (конечная маршрута № 17)

Фрунзенский район
7 сентября с 17:00-18:00 - пос. Завокзальный

Заводской район
12 сентября с 17:00-18:00 пос. Юриш, 3-линия д.32;
14 сентября с 17:00-18:00 пос. Лесопильный, (конечная маршрута № 20)

Октябрьский район
13 сентября с 17:00-18:00 ул. – 2-я Силикатная (остановка маршрута № 23)

Ленинский район
19 сентября с 16:00-18:00 пос. Поливановка ул. Широкая, (напротив школы № 52)
20 сентября с 16:00-18:00 пос. Жасминный, ул. Строителей, (напротив школы № 105)
21 сентября с 16:00-18:00 ул. Мелиоратов, (напротив школы № 69)
26 сентября с 16:00-18:00 пос. Елшанка, ул. Лагерная, (рядом с гостиницей «Мираж»)

Подробнее по телефону: 29-13-30

Напомним, прививку животным против бешенства необходимо делать раз в год.