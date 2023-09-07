Владельцы животных могут бесплатно привить своих питомцев

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График работы мобильных бригад:Кировский район5 сентябряс 17:00-18:00 поселок Молочка (магазин Красненький)с 18:00-19:00 - Кировский район поселок Молочка ул. Пархоменко (конечная маршрута № 13)Волжский район6 сентября с 17:00-18:00 пос. Новый п-1 (конечная маршрута № 17)Фрунзенский район7 сентября с 17:00-18:00 - пос. ЗавокзальныйЗаводской район12 сентября с 17:00-18:00 пос. Юриш, 3-линия д.32;14 сентября с 17:00-18:00 пос. Лесопильный, (конечная маршрута № 20)Октябрьский район13 сентября с 17:00-18:00 ул. – 2-я Силикатная (остановка маршрута № 23)Ленинский район19 сентября с 16:00-18:00 пос. Поливановка ул. Широкая, (напротив школы № 52)20 сентября с 16:00-18:00 пос. Жасминный, ул. Строителей, (напротив школы № 105)21 сентября с 16:00-18:00 ул. Мелиоратов, (напротив школы № 69)26 сентября с 16:00-18:00 пос. Елшанка, ул. Лагерная, (рядом с гостиницей «Мираж»)Подробнее по телефону: 29-13-30Напомним, прививку животным против бешенства необходимо делать раз в год.