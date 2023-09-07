Нацпроект «Демография»: будущих мам из Энгельса обучают правильному уходу и гармоничному развитию ребенка

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Подготовка к рождению малыша - это важный и ответственный этап в жизни будущих родителей. Узнать, как правильно купать, пеленать, укладывать младенца помогают занятия в Энгельсском центре социальной помощи семье и детям «Семья».Обучение беременных женщин проводят специалисты самых разных профилей: инструкторы грудничкового плавания, врачи-педиатры, а также педагоги и психологи центра.Будущих мам учат правильному уходу и методам раннего развития, а также дают рекомендации по режиму дня, питанию и организации быта.Данное направление работы всецело отвечает главным принципам национального проекта Президента страны Владимира Путина «Демография». В первую очередь это поддержка ответственного подхода к родительству, профессиональная помощь и сопровождение семей с детьми. На сегодняшний день жители области могут рассчитывать на помощь на каждом этапе – от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.«Мы стараемся дать будущим мамам максимум полезной информации, чтобы это важное для родителей и малыша время было максимально комфортным и счастливым. На занятиях все очень наглядно и просто –полученные знания обязательно закрепляем на практике. Особое внимание, конечно, уделяем психологической и моральной подготовке к рождению ребенка», - рассказывает специалист центра Ксения Макеева.Напомним, что благодаря национальному проекту «Демография» в Саратовской области реализуется целый комплекс мер социальной помощи и поддержки семей с детьми. Всю информацию можно узнать в учреждении социальной поддержки населения по месту жительства.