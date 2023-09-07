Волонтёрский корпус II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» укомплектован
В 2023 году волонтёрский корпус составили 100 активных представителей ссузов и вузов города Саратов, которые прошли конкурсный отбор.
Специалисты «Молодёжь плюс» проводят инструктажи, рассказывают основные правила волонтёрской деятельности, отвечают на актуальные вопросы.
Работа волонтёров будет организована по 4 направлениям:
медиаслужба;
служба по работе на спортивных объектах;
служба торжественных церемоний;
служба логистики.