Волонтёрский корпус II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» укомплектован

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В 2023 году волонтёрский корпус составили 100 активных представителей ссузов и вузов города Саратов, которые прошли конкурсный отбор.Специалисты «Молодёжь плюс» проводят инструктажи, рассказывают основные правила волонтёрской деятельности, отвечают на актуальные вопросы.Работа волонтёров будет организована по 4 направлениям:медиаслужба;служба по работе на спортивных объектах;служба торжественных церемоний;служба логистики.