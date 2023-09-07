7 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:02 | 07 сентября
В детской модельной библиотеке установлена интерактивная песочница
10:00 | 07 сентября
ФТЛ занял 2 место в финале всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»
09:00 | 07 сентября
В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»
17:03 | 06 сентября
Владельцы животных могут бесплатно привить своих питомцев
16:00 | 06 сентября
Нацпроект «Демография»: будущих мам из Энгельса обучают правильному уходу и гармоничному развитию ребенка
15:30 | 06 сентября
В Саратове откроется ретроспективная фотовыставка легендарного кинооператора Владислава Микоши
15:02 | 06 сентября
Волонтёрский корпус II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» укомплектован
14:01 | 06 сентября
Завод из Саратова создал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда
13:00 | 06 сентября
Научные центры региона подключатся к разработке программы беспилотников
12:00 | 06 сентября
В Саратове открылась выставка фотографий объектов культурного наследия
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Волонтёрский корпус II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» укомплектован

Новости
Волонтёрский корпус II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» укомплектован


В 2023 году волонтёрский корпус составили 100 активных представителей ссузов и вузов города Саратов, которые прошли конкурсный отбор.

Специалисты «Молодёжь плюс» проводят инструктажи, рассказывают основные правила волонтёрской деятельности, отвечают на актуальные вопросы.

Работа волонтёров будет организована по 4 направлениям:
медиаслужба;
служба по работе на спортивных объектах;
служба торжественных церемоний;
служба логистики.