Завод из Саратова создал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда
В Саратове произвели комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда. Обновленную модель «Иволги» 4.0 представили на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо».
Это первая модификация, которая не только построена, но и разработана в России. Для новой модели в нашей стране производится 97% комплектующих. В частности, аккумуляторы для «Иволги» поставляет саратовский «Завод АИТ».
По данным разработчиков, обновленный электропоезд оборудован системой обеззараживания воздуха, беспроводными модулями для зарядки гаджетов и многим другим, может разгоняться до 160 км/ч. «Трансмашхолдинг» уже запустил модель в серийное производство.
Аккумуляторы и батареи производства «Завода АИТ» используются и на других моделях железнодорожного подвижного состава предприятий ГК «Трансмашхолдинг». Саратовские комплектующие имеют поезд метро «Балтиец», гибридный маневровый электровоз ЭМКА2
Это первая модификация, которая не только построена, но и разработана в России. Для новой модели в нашей стране производится 97% комплектующих. В частности, аккумуляторы для «Иволги» поставляет саратовский «Завод АИТ».
По данным разработчиков, обновленный электропоезд оборудован системой обеззараживания воздуха, беспроводными модулями для зарядки гаджетов и многим другим, может разгоняться до 160 км/ч. «Трансмашхолдинг» уже запустил модель в серийное производство.
Аккумуляторы и батареи производства «Завода АИТ» используются и на других моделях железнодорожного подвижного состава предприятий ГК «Трансмашхолдинг». Саратовские комплектующие имеют поезд метро «Балтиец», гибридный маневровый электровоз ЭМКА2