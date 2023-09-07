7 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
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11:02 | 07 сентября
В детской модельной библиотеке установлена интерактивная песочница
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09:00 | 07 сентября
В Петровске открыли казачий клуб «Шашка»
17:03 | 06 сентября
Владельцы животных могут бесплатно привить своих питомцев
16:00 | 06 сентября
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15:30 | 06 сентября
В Саратове откроется ретроспективная фотовыставка легендарного кинооператора Владислава Микоши
15:02 | 06 сентября
Волонтёрский корпус II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» укомплектован
14:01 | 06 сентября
Завод из Саратова создал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда
13:00 | 06 сентября
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12:00 | 06 сентября
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Завод из Саратова создал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда

Новости
В Саратове произвели комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда. Обновленную модель «Иволги» 4.0 представили на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо».
Завод из Саратова создал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда


Это первая модификация, которая не только построена, но и разработана в России. Для новой модели в нашей стране производится 97% комплектующих. В частности, аккумуляторы для «Иволги» поставляет саратовский «Завод АИТ».

По данным разработчиков, обновленный электропоезд оборудован системой обеззараживания воздуха, беспроводными модулями для зарядки гаджетов и многим другим, может разгоняться до 160 км/ч. «Трансмашхолдинг» уже запустил модель в серийное производство.

Аккумуляторы и батареи производства «Завода АИТ» используются и на других моделях железнодорожного подвижного состава предприятий ГК «Трансмашхолдинг». Саратовские комплектующие имеют поезд метро «Балтиец», гибридный маневровый электровоз ЭМКА2