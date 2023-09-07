Завод из Саратова создал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда

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Это первая модификация, которая не только построена, но и разработана в России. Для новой модели в нашей стране производится 97% комплектующих. В частности, аккумуляторы для «Иволги» поставляет саратовский «Завод АИТ».По данным разработчиков, обновленный электропоезд оборудован системой обеззараживания воздуха, беспроводными модулями для зарядки гаджетов и многим другим, может разгоняться до 160 км/ч. «Трансмашхолдинг» уже запустил модель в серийное производство.Аккумуляторы и батареи производства «Завода АИТ» используются и на других моделях железнодорожного подвижного состава предприятий ГК «Трансмашхолдинг». Саратовские комплектующие имеют поезд метро «Балтиец», гибридный маневровый электровоз ЭМКА2