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Научные центры региона подключатся к разработке программы беспилотников

Новости
Научные центры региона подключатся к разработке программы беспилотников


Вопросы создания центра беспилотной авиации в Саратовской области обсудили на заседании рабочей группы, которое провел заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Готовность подключиться к проекту выразили представители научных центров региона - СГУ, СГТУ, Института проблем точной механики и управления РАН. Научные коллективы могут участвовать в подготовке квалифицированных кадров, проведении прикладных и фундаментальных перспективных исследований для отрасли.

Прорабатываются вопросы участия предприятий в локализации производства БПЛА и комплектующих в регионе с поэтапным импортозамещением, а также создания инфраструктуры для тестирования и испытания аппаратов.

Запуск инициированного Президентом РФ национального проекта по развитию отрасли беспилотных авиационных систем намечен на 1 января 2024 года. Правительством России поставлена задача по разработке плана производства разных типов беспилотников, ориентированного, в том числе, на удовлетворение государственного гражданского заказа. Профильную региональную программу минпромэнерго разрабатывает по поручению губернатора Романа Бусаргина.