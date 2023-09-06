Научные центры региона подключатся к разработке программы беспилотников

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Вопросы создания центра беспилотной авиации в Саратовской области обсудили на заседании рабочей группы, которое провел заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.Готовность подключиться к проекту выразили представители научных центров региона - СГУ, СГТУ, Института проблем точной механики и управления РАН. Научные коллективы могут участвовать в подготовке квалифицированных кадров, проведении прикладных и фундаментальных перспективных исследований для отрасли.Прорабатываются вопросы участия предприятий в локализации производства БПЛА и комплектующих в регионе с поэтапным импортозамещением, а также создания инфраструктуры для тестирования и испытания аппаратов.Запуск инициированного Президентом РФ национального проекта по развитию отрасли беспилотных авиационных систем намечен на 1 января 2024 года. Правительством России поставлена задача по разработке плана производства разных типов беспилотников, ориентированного, в том числе, на удовлетворение государственного гражданского заказа. Профильную региональную программу минпромэнерго разрабатывает по поручению губернатора Романа Бусаргина.