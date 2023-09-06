В Саратове открылась выставка фотографий объектов культурного наследия

просмотров: 52

5 сентября в историческом здании кинотеатра «Победа» открылась фотовыставка «История вокруг нас». Она организована Средневолжским филиалом ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» при поддержке комитета культурного наследия Саратовской области и Территориального управления Росимущества в Саратовской области.На выставке представлены снимки объектов культурного наследия со всей страны, которые находятся в оперативном управлении агентства. Посетители выставки могут увидеть снимки объектов Москвы, Смоленска, Тамбова, Екатеринбурга, Кронштадта, Саратова.Начальник Средневолжского филиала ФГБУК АУИПИК Оксана Морозова отметила автора фотографии с изображением кинотеатра «Победы» - саратовского фотографа, сотрудника Саратовского областного методического киновидеоцентра Михаила Васильева. Его снимок представлен на выставке.Участники выставки смогли не только увидеть фотографии памятников истории и культуры, но и проявить свои художественные способности – раскрасить изображения старинных зданий на специально подготовленных мольбертах. Сегодня такие раскраски вызвали неподдельный интерес у всех посетителей, которым предложили проявить креатив и расписать изображения. Участники отметили, что раскраски стали настоящей изюминкой выставки.Фотовыставка будет работать по 26 сентября (с 11 до 19 часов), выходные: воскресенье, понедельник. Адрес: Саратов, пл. Кирова, 1.