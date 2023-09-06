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Юбилейный фестиваль «Саратовские страдания» объединит пять конкурсных программ

Новости
С 7 по 21 сентября в Саратове в Двадцатый раз пройдёт Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».
Юбилейный фестиваль «Саратовские страдания» объединит пять конкурсных программ




Заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов отметил, что фестиваль стал культурным брендом Саратовской области.

- В этом году на фестиваль прислали более 2000 заявок из 114 стран мира, - рассказал Владимир Баркетов. - Всего в конкурсные программы были отобраны 102 фильма.Зрителей фестиваля ждёт 5 конкурсных программ.

В основной международный конкурс вошли 20 лент из России, Турции, Армении, Финляндии, Северной Македонии, Афганистана, Израиля, Аргентины, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов. Показы этой программы пройдут с 8 по 11 сентября в Большом зале Дома кино.

Вторая конкурсная программа «Саратов – открытый город» состоит также из 20 документальных фильмов. Страны-участники: Россия, Азербайджан, Республика Корея, Бразилия, Босния и Герцеговина, Китай, Германия, Нигерия, Беларусь, Турция. Сеансы состоятся с 9 по 11 сентября в Малом зале Дома кино.

«Наша кинофабрика» (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове) откроет фестивальную программу 7 сентября в Большом зале Дома кино. В этой программе соревнуется 22 видеоработы.

Уже в третий раз на фестивале покажут короткометражные фильмы в отдельной программе «Коротко». В неё вошли 20 работ из России, Австрии, Австралии, Великобритании, Пакистана, США, Швеции, Польши, Панамы, Израиля, Филиппин, Бельгии, Чили, ОАЭ. Программа будет показана на нескольких площадках города, победитель определится зрительским голосованием.

В программу фильмов об искусстве «Саратовские страдания. ART» отобраны 20 фильмов из России, Франции, Бразилии, Северной Македонии, Индии.

Они будут показаны в Театральном институте Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, в Саратовском художественном училище им. А.П. Боголюбова и в Доме-музее П. Кузнецова. Их судьбу также решат зрители.