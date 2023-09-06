Юбилейный фестиваль «Саратовские страдания» объединит пять конкурсных программ
С 7 по 21 сентября в Саратове в Двадцатый раз пройдёт Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».
Заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов отметил, что фестиваль стал культурным брендом Саратовской области.
- В этом году на фестиваль прислали более 2000 заявок из 114 стран мира, - рассказал Владимир Баркетов. - Всего в конкурсные программы были отобраны 102 фильма.Зрителей фестиваля ждёт 5 конкурсных программ.
В основной международный конкурс вошли 20 лент из России, Турции, Армении, Финляндии, Северной Македонии, Афганистана, Израиля, Аргентины, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов. Показы этой программы пройдут с 8 по 11 сентября в Большом зале Дома кино.
Вторая конкурсная программа «Саратов – открытый город» состоит также из 20 документальных фильмов. Страны-участники: Россия, Азербайджан, Республика Корея, Бразилия, Босния и Герцеговина, Китай, Германия, Нигерия, Беларусь, Турция. Сеансы состоятся с 9 по 11 сентября в Малом зале Дома кино.
«Наша кинофабрика» (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове) откроет фестивальную программу 7 сентября в Большом зале Дома кино. В этой программе соревнуется 22 видеоработы.
Уже в третий раз на фестивале покажут короткометражные фильмы в отдельной программе «Коротко». В неё вошли 20 работ из России, Австрии, Австралии, Великобритании, Пакистана, США, Швеции, Польши, Панамы, Израиля, Филиппин, Бельгии, Чили, ОАЭ. Программа будет показана на нескольких площадках города, победитель определится зрительским голосованием.
В программу фильмов об искусстве «Саратовские страдания. ART» отобраны 20 фильмов из России, Франции, Бразилии, Северной Македонии, Индии.
Они будут показаны в Театральном институте Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, в Саратовском художественном училище им. А.П. Боголюбова и в Доме-музее П. Кузнецова. Их судьбу также решат зрители.
Заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов отметил, что фестиваль стал культурным брендом Саратовской области.
- В этом году на фестиваль прислали более 2000 заявок из 114 стран мира, - рассказал Владимир Баркетов. - Всего в конкурсные программы были отобраны 102 фильма.Зрителей фестиваля ждёт 5 конкурсных программ.
В основной международный конкурс вошли 20 лент из России, Турции, Армении, Финляндии, Северной Македонии, Афганистана, Израиля, Аргентины, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов. Показы этой программы пройдут с 8 по 11 сентября в Большом зале Дома кино.
Вторая конкурсная программа «Саратов – открытый город» состоит также из 20 документальных фильмов. Страны-участники: Россия, Азербайджан, Республика Корея, Бразилия, Босния и Герцеговина, Китай, Германия, Нигерия, Беларусь, Турция. Сеансы состоятся с 9 по 11 сентября в Малом зале Дома кино.
«Наша кинофабрика» (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове) откроет фестивальную программу 7 сентября в Большом зале Дома кино. В этой программе соревнуется 22 видеоработы.
Уже в третий раз на фестивале покажут короткометражные фильмы в отдельной программе «Коротко». В неё вошли 20 работ из России, Австрии, Австралии, Великобритании, Пакистана, США, Швеции, Польши, Панамы, Израиля, Филиппин, Бельгии, Чили, ОАЭ. Программа будет показана на нескольких площадках города, победитель определится зрительским голосованием.
В программу фильмов об искусстве «Саратовские страдания. ART» отобраны 20 фильмов из России, Франции, Бразилии, Северной Македонии, Индии.
Они будут показаны в Театральном институте Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, в Саратовском художественном училище им. А.П. Боголюбова и в Доме-музее П. Кузнецова. Их судьбу также решат зрители.