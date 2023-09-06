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Первокурсникам Политеха вручили студенческие билеты в Саратовском авиационно-спортивном клубе имени Ю.А. Гагарина

Новости
Первокурсникам Политеха вручили студенческие билеты в Саратовском авиационно-спортивном клубе имени Ю.А. Гагарина


В Саратовском авиационно-спортивном клубе имени Ю.А. Гагарина ДОСААФ России состоялась церемония посвящения в студенты первокурсников технического университета. Всего в этом году более 6 тысяч талантливых парней и девушек стали частью большой и дружной семьи СГТУ.

Поздравили 100 лучших первокурсников, поступивших в саратовский Политех с наивысшими баллами, с началом нового этапа их жизни члены Попечительского совета аэроклуба.

«Каждое место на саратовской земле, которое связано с нашим выпускником, первым космонавтом планеты Юрием Алексеевичем Гагариным, открывшим человечеству путь в космос, священно для гагаринцев – студентов технического университета. Аэроклуб в Дубках – одна из таких уникальных достопримечательностей, так как именно здесь Гагарин впервые поднялся в небо, будучи студентом индустриального техникума. Сегодня эта уникальная организация преображается благодаря Председателю Государственной Думы, нашему земляку Вячеславу Викторовичу Володину. По его рекомендациям в СГТУ зародилась новая традиция – посвящение в студенты в аэроклубе, где начинал летать Гагарин. Дорогие первокурсники, будьте достойны этого дня и славного имени Юрия Алексеевича. Удачи вам и в добрый путь!», – сказал Сергей Наумов.

СГТУ – один из лидеров российского высшего технического образования, входящий в число опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос». Это целая научно-образовательная корпорация, где «зарождаются» уникальные кадры – инженеры новой формации для реального сектора экономики и оборонно-промышленного комплекса страны, реализуются научно-практические и исследовательские проекты, передовые информационные технологии, ведутся инновационные разработки совместно с индустриальными партнерами.

Впечатлениями после мероприятия поделилась теперь уже первокурсница Института электронной техники и приборостроения Алина Абсалямова. «Было очень волнительно принимать студенческий билет из рук таких высоких гостей. Но это невероятные эмоции — держать заветный документ и осознавать, что ты — студент Политеха. Я планирую побывать на собрании студактива, выбрать направление для дальнейшей студенческой жизни. У меня 2-й юношеский разряд по волейболу и, конечно, планирую выступать за команду СГТУ на спортивных соревнованиях».

Почетные гости возложили цветы к бюсту первого космонавта планеты Юрия Гагарина, а группа малой авиации совершила прыжок с парашютом с флагами России, Саратовской области, СГТУ и ДОСААФ.