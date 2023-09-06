6 сентября 2023 СРЕДА
Новости
13:00 | 06 сентября
Научные центры региона подключатся к разработке программы беспилотников
12:00 | 06 сентября
В Саратове открылась выставка фотографий объектов культурного наследия
11:02 | 06 сентября
Юбилейный фестиваль «Саратовские страдания» объединит пять конкурсных программ
10:00 | 06 сентября
Первокурсникам Политеха вручили студенческие билеты в Саратовском авиационно-спортивном клубе имени Ю.А. Гагарина
09:00 | 06 сентября
Представители Саратовской области принимают участие в V Форуме социальных инноваций регионов
18:00 | 05 сентября
В Саратове пройдёт фестиваль «Театральное Прихоперье»
17:00 | 05 сентября
Саратовская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока
16:01 | 05 сентября
За лето жители области направили 103 сообщения в ГЖИ через Платформу обратной связи
15:30 | 05 сентября
Избиратели из новых регионов России смогли проголосовать в Саратовской области
15:03 | 05 сентября
Энгельсский музей впервые стал участником национального проекта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Представители Саратовской области принимают участие в V Форуме социальных инноваций регионов

Новости
С 5 по 8 сентября в Москве проходит V Форум социальных инноваций регионов, организованный Советом Федерации и Правительством Москвы. В центре внимания – новейшие практики в социальной сфере.

Представители Саратовской области принимают участие в V Форуме социальных инноваций регионов


Саратовскую область на мероприятии федерального масштаба представляют министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению Олеся Ермолаева, руководители комплексных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов, медицинских учреждений.

В деловой программе форума - стратегические сессии и дискуссии, на которых будут обсуждаться цифровая трансформация, инновационные модели развития социальной сферы в регионах, новые подходы к организации службы занятости, а также семейные и медицинские практики.

«Участие в мероприятии подобного уровня дает хорошую возможность обсудить с профессионалами актуальные задачи, стоящие перед учреждениями социальной сферы. Сегодня на повестке дня стоит вопрос клиентоцентричности, когда работа проводится максимально эффективно, оперативно и адресно, отвечая запросам получателей услуг», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

«Подобные мероприятия – безусловно, еще один шаг вперед. Каждый новый день дает нам что-то новое: в разработках, лекарствах, методиках лечения. Медицина не может отставать или догонять, в этой отрасли важно работать на опережение, смотреть далеко вперед. На таких форумах участники учатся мыслить масштабно, не бояться перемен, а такие встречи для тех, кто уверен, что технологии должны работать на людей. Именно поэтому мы в таких формах участвуем. Нет ничего более ценного, чем обмен опытом, обсуждение в кругу профессионалов»,- отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Всего в рамках форума в течение четырех дней пройдут более 50 мероприятий, участие в которых примут свыше 300 экспертов.