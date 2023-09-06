Представители Саратовской области принимают участие в V Форуме социальных инноваций регионов

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Саратовскую область на мероприятии федерального масштаба представляют министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению Олеся Ермолаева, руководители комплексных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов, медицинских учреждений.В деловой программе форума - стратегические сессии и дискуссии, на которых будут обсуждаться цифровая трансформация, инновационные модели развития социальной сферы в регионах, новые подходы к организации службы занятости, а также семейные и медицинские практики.«Участие в мероприятии подобного уровня дает хорошую возможность обсудить с профессионалами актуальные задачи, стоящие перед учреждениями социальной сферы. Сегодня на повестке дня стоит вопрос клиентоцентричности, когда работа проводится максимально эффективно, оперативно и адресно, отвечая запросам получателей услуг», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.«Подобные мероприятия – безусловно, еще один шаг вперед. Каждый новый день дает нам что-то новое: в разработках, лекарствах, методиках лечения. Медицина не может отставать или догонять, в этой отрасли важно работать на опережение, смотреть далеко вперед. На таких форумах участники учатся мыслить масштабно, не бояться перемен, а такие встречи для тех, кто уверен, что технологии должны работать на людей. Именно поэтому мы в таких формах участвуем. Нет ничего более ценного, чем обмен опытом, обсуждение в кругу профессионалов»,- отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Всего в рамках форума в течение четырех дней пройдут более 50 мероприятий, участие в которых примут свыше 300 экспертов.