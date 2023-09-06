6 сентября 2023 СРЕДА
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Избиратели из новых регионов России смогли проголосовать в Саратовской области

Новости
Председатель Общественной палаты Саратовской области, Руководитель Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах (Штаб) Борис Шинчук прокомментировал голосование на экстерриториальных избирательных участках, где голосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей:
Избиратели из новых регионов России смогли проголосовать в Саратовской области



«На территории Саратовской области были образованы 2 экстерриториальных избирательных участка, они находились в городе Саратове, в ДК «Россия».

Для проведения выездного голосования на всей территории области работали сформированные комиссии. Как на экстерриториальных участках, так и при выездах по территории области Штабом, сформированным при Общественной палате Саратовской области, было организовано общественное наблюдение.

Таким образом, общественное наблюдение обеспечило прозрачность и открытость голосования. Штаб также внимательно следил за процессом голосования и констатирует открытость и гласность процесса голосования, а также отсутствие нарушений».