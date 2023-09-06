Избиратели из новых регионов России смогли проголосовать в Саратовской области

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«На территории Саратовской области были образованы 2 экстерриториальных избирательных участка, они находились в городе Саратове, в ДК «Россия».Для проведения выездного голосования на всей территории области работали сформированные комиссии. Как на экстерриториальных участках, так и при выездах по территории области Штабом, сформированным при Общественной палате Саратовской области, было организовано общественное наблюдение.Таким образом, общественное наблюдение обеспечило прозрачность и открытость голосования. Штаб также внимательно следил за процессом голосования и констатирует открытость и гласность процесса голосования, а также отсутствие нарушений».