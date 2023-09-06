В Саратове пройдёт фестиваль «Театральное Прихоперье»

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В 15.00 в фойе второго этажа Балашовского драматического театра откроется персональная выставка Натальи Леонтьевой (член Союза художников РФ). Выставка имеет романтическое название – «Дыхание осени», и автор будет на ней присутствовать.В 15.30 начнут работать сразу несколько площадок в Театральном парке. На открытой сцене БДТ будет выступать оркестр Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке с программой «Великая музыка великой страны».Центральная аллея парка станет местом выставки живых скульптур «Воины русского духа» в исполнении артистов Балашовского театра. Одновременно начнет работать выставка-продажа декоративно-прикладного искусства и презентация «Там, где традиции встречают современность» компании «ЧудоХлеб».В 17.00 в Театральном парке состоится торжественная церемония открытия фестиваля «Театральное Прихоперье».В 18.00 на сцене театра начнется спектакль «Винни-пуховские чтения» МХТ им. А.П.Чехова, а в Театральном парке в то же время будет происходить его прямая трансляция.Под занавес дня открытия фестиваля в 19.30 в парке пройдет концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества «Ансамбль песни и танца «Зоренька».