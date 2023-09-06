Саратовская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока
Саратовская область попала в десятку регионов России по максимальному приросту внутреннего туристического потока летом этого года
Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Также в этот рейтинг вошли: Иркутская область, Красноярский край, Мурманская и Оренбургская области, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская и Вологодская области.
Самыми популярными этим летом у туристов стали регионы: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области
Туристический поток по России летом 2023 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане за три месяца лета совершили 17 млн поездок.
Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Также в этот рейтинг вошли: Иркутская область, Красноярский край, Мурманская и Оренбургская области, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская и Вологодская области.
Самыми популярными этим летом у туристов стали регионы: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области
Туристический поток по России летом 2023 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане за три месяца лета совершили 17 млн поездок.