Саратовская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока

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Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.Также в этот рейтинг вошли: Иркутская область, Красноярский край, Мурманская и Оренбургская области, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская и Вологодская области.Самыми популярными этим летом у туристов стали регионы: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская областиТуристический поток по России летом 2023 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане за три месяца лета совершили 17 млн поездок.