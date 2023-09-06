За лето жители области направили 103 сообщения в ГЖИ через Платформу обратной связи
С июня по август специалистами Государственной жилищной инспекции области отработано 103 сообщения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших через Платформу обратной связи.
Преимущественно вопросы жителей касаются ненадлежащей работы управляющих организаций. Так, после поступившего сообщения жительницы Маркса, управляющей организацией ООО «Транзит» были проведены работы по ревизии системы канализации в многоквартирном доме, уборке мест общего пользования и покосу травы на придомовой территории. А с 1 сентября 2023 года дом перешел в управление другой организации - ООО «УК «Центр».
В течение лета много вопросов поступало и в части перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов ввиду временного отсутствия потребителей. Оформить такой перерасчет возможно, однако важно учитывать, что временное отсутствие должно иметь дату начала и дату окончания отсутствия потребителя. Для получения перерасчета за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами жителям необходимо обратиться с соответствующим заявлением к исполнителю услуг (например, АО «Ситиматик»), приложив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия.
Напомним, что сообщить о проблемах и оставить обратную связь жители области могут через Платформу обратной связи. Система работает через личный кабинет на портале Госуслуг и с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».
Преимущественно вопросы жителей касаются ненадлежащей работы управляющих организаций. Так, после поступившего сообщения жительницы Маркса, управляющей организацией ООО «Транзит» были проведены работы по ревизии системы канализации в многоквартирном доме, уборке мест общего пользования и покосу травы на придомовой территории. А с 1 сентября 2023 года дом перешел в управление другой организации - ООО «УК «Центр».
В течение лета много вопросов поступало и в части перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов ввиду временного отсутствия потребителей. Оформить такой перерасчет возможно, однако важно учитывать, что временное отсутствие должно иметь дату начала и дату окончания отсутствия потребителя. Для получения перерасчета за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами жителям необходимо обратиться с соответствующим заявлением к исполнителю услуг (например, АО «Ситиматик»), приложив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия.
Напомним, что сообщить о проблемах и оставить обратную связь жители области могут через Платформу обратной связи. Система работает через личный кабинет на портале Госуслуг и с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».