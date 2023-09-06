За лето жители области направили 103 сообщения в ГЖИ через Платформу обратной связи

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Преимущественно вопросы жителей касаются ненадлежащей работы управляющих организаций. Так, после поступившего сообщения жительницы Маркса, управляющей организацией ООО «Транзит» были проведены работы по ревизии системы канализации в многоквартирном доме, уборке мест общего пользования и покосу травы на придомовой территории. А с 1 сентября 2023 года дом перешел в управление другой организации - ООО «УК «Центр».В течение лета много вопросов поступало и в части перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов ввиду временного отсутствия потребителей. Оформить такой перерасчет возможно, однако важно учитывать, что временное отсутствие должно иметь дату начала и дату окончания отсутствия потребителя. Для получения перерасчета за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами жителям необходимо обратиться с соответствующим заявлением к исполнителю услуг (например, АО «Ситиматик»), приложив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия.Напомним, что сообщить о проблемах и оставить обратную связь жители области могут через Платформу обратной связи. Система работает через личный кабинет на портале Госуслуг и с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».