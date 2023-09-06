6 сентября 2023 СРЕДА
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13:00 | 06 сентября
Научные центры региона подключатся к разработке программы беспилотников
12:00 | 06 сентября
В Саратове открылась выставка фотографий объектов культурного наследия
11:02 | 06 сентября
Юбилейный фестиваль «Саратовские страдания» объединит пять конкурсных программ
10:00 | 06 сентября
Первокурсникам Политеха вручили студенческие билеты в Саратовском авиационно-спортивном клубе имени Ю.А. Гагарина
09:00 | 06 сентября
Представители Саратовской области принимают участие в V Форуме социальных инноваций регионов
18:00 | 05 сентября
В Саратове пройдёт фестиваль «Театральное Прихоперье»
17:00 | 05 сентября
Саратовская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока
16:01 | 05 сентября
За лето жители области направили 103 сообщения в ГЖИ через Платформу обратной связи
15:30 | 05 сентября
Избиратели из новых регионов России смогли проголосовать в Саратовской области
15:03 | 05 сентября
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За лето жители области направили 103 сообщения в ГЖИ через Платформу обратной связи

Новости
С июня по август специалистами Государственной жилищной инспекции области отработано 103 сообщения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших через Платформу обратной связи.
За лето жители области направили 103 сообщения в ГЖИ через Платформу обратной связи



Преимущественно вопросы жителей касаются ненадлежащей работы управляющих организаций. Так, после поступившего сообщения жительницы Маркса, управляющей организацией ООО «Транзит» были проведены работы по ревизии системы канализации в многоквартирном доме, уборке мест общего пользования и покосу травы на придомовой территории. А с 1 сентября 2023 года дом перешел в управление другой организации - ООО «УК «Центр».

В течение лета много вопросов поступало и в части перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов ввиду временного отсутствия потребителей. Оформить такой перерасчет возможно, однако важно учитывать, что временное отсутствие должно иметь дату начала и дату окончания отсутствия потребителя. Для получения перерасчета за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами жителям необходимо обратиться с соответствующим заявлением к исполнителю услуг (например, АО «Ситиматик»), приложив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия.

Напомним, что сообщить о проблемах и оставить обратную связь жители области могут через Платформу обратной связи. Система работает через личный кабинет на портале Госуслуг и с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».