Энгельсский музей впервые стал участником национального проекта
В 2023 году Энгельсский краеведческий музей впервые стал участником Национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ В.В. Путиным.
Благодаря этому музей получил возможность технической модернизации профессионального оборудования.
Важным направлением в музейном деле является создание нового экспозиционного пространства. Сейчас сотрудники учреждения культуры ведут монтажные работы выставочного зала. Они готовят необычное художественное решение оформления тематических комплексов.
Также, в рамках данного направления деятельности активно проходит научное изучение и отбор музейных коллекций. По задумке авторов и творческой команды, в основу нового проекта войдут самые интересные экспонаты из фондового собрания.
Благодаря этому музей получил возможность технической модернизации профессионального оборудования.
Важным направлением в музейном деле является создание нового экспозиционного пространства. Сейчас сотрудники учреждения культуры ведут монтажные работы выставочного зала. Они готовят необычное художественное решение оформления тематических комплексов.
Также, в рамках данного направления деятельности активно проходит научное изучение и отбор музейных коллекций. По задумке авторов и творческой команды, в основу нового проекта войдут самые интересные экспонаты из фондового собрания.