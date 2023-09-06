6 сентября 2023 СРЕДА
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13:00 | 06 сентября
Научные центры региона подключатся к разработке программы беспилотников
12:00 | 06 сентября
В Саратове открылась выставка фотографий объектов культурного наследия
11:02 | 06 сентября
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Первокурсникам Политеха вручили студенческие билеты в Саратовском авиационно-спортивном клубе имени Ю.А. Гагарина
09:00 | 06 сентября
Представители Саратовской области принимают участие в V Форуме социальных инноваций регионов
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Энгельсский музей впервые стал участником национального проекта

Новости
В 2023 году Энгельсский краеведческий музей впервые стал участником Национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ В.В. Путиным.
Энгельсский музей впервые стал участником национального проекта


Благодаря этому музей получил возможность технической модернизации профессионального оборудования.

Важным направлением в музейном деле является создание нового экспозиционного пространства. Сейчас сотрудники учреждения культуры ведут монтажные работы выставочного зала. Они готовят необычное художественное решение оформления тематических комплексов.

Также, в рамках данного направления деятельности активно проходит научное изучение и отбор музейных коллекций. По задумке авторов и творческой команды, в основу нового проекта войдут самые интересные экспонаты из фондового собрания.