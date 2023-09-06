Энгельсский музей впервые стал участником национального проекта

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Благодаря этому музей получил возможность технической модернизации профессионального оборудования.Важным направлением в музейном деле является создание нового экспозиционного пространства. Сейчас сотрудники учреждения культуры ведут монтажные работы выставочного зала. Они готовят необычное художественное решение оформления тематических комплексов.Также, в рамках данного направления деятельности активно проходит научное изучение и отбор музейных коллекций. По задумке авторов и творческой команды, в основу нового проекта войдут самые интересные экспонаты из фондового собрания.