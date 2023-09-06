6 сентября 2023 СРЕДА
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13:00 | 06 сентября
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11:02 | 06 сентября
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10:00 | 06 сентября
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09:00 | 06 сентября
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18:00 | 05 сентября
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17:00 | 05 сентября
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Два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты с 5 по 9 сентября

Новости
В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова).

- 5 сентября с 13:50 до 15:55;
- 7 сентября с 14:35 до 16:40;
- 8 сентября с 13:55 до 16:00.
 Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Кроме того, 9 сентября с 12:50 до 14:50 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова).
Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.