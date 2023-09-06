Два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты с 5 по 9 сентября

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- 5 сентября с 13:50 до 15:55;- 7 сентября с 14:35 до 16:40;- 8 сентября с 13:55 до 16:00.Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.Кроме того, 9 сентября с 12:50 до 14:50 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова).Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.