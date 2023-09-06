Фильм к столетию О.Б. Сиротининой вошёл в программу фестиваля «Саратовские страдания»

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Традиционно Саратовский университет принимает активное участие в организации и проведении масштабного культурного события. Так, 7 сентября в рамках конкурсной программы «Наша кинофабрика» состоится показ фильма «Тяжёлые времена рождают великих людей».Лента посвящена старейшему профессору Саратовского университета, заслуженному деятелю науки Российской Федерации Ольге Борисовне Сиротининой и приурочена к её 100-летнему юбилею. Режиссёр – доцент кафедры романо-германской филологии и переводоведения Людмила Ефремова. Ольга Борисовна – создатель саратовской лингвистической школы, филолог с мировым именем, книги и научные труды которой помогают учиться людям в самых разных городах и странах. Про синтаксис, про современную речевую культуру, про функциональные стили и формы речи она знает буквально всё.По словам Людмилы Ефремовой, картина, основанная на мемуарах учёного, повествует о нелёгкой, но весьма интересной судьбе человека, который продолжает трудиться и вдохновлять своим примером многие поколения студентов.Всего в конкурсные программы фестиваля отобрано 102 фильма.В основной международный конкурс вошли 20 лент из России, Турции, Армении, Финляндии, Северной Македонии, Афганистана, Израиля, Аргентины, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов.Вторая конкурсная программа «Саратов – открытый город» состоит также из 20 документальных фильмов. Страны-участники – Россия, Азербайджан, Республика Корея, Бразилия, Босния и Герцеговина, Китай, Германия, Нигерия, Беларусь, Турция.«Наша кинофабрика» (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове) откроет фестивальную программу 7 сентября в большом зале Дома кино. В этой программе соревнуется 22 видеоработы.В третий раз на фестивале будут показаны короткометражные фильмы в отдельной программе «Коротко». В неё вошли 20 работ из России, Австрии, Австралии, Великобритании, Пакистана, США, Швеции, Польши, Панамы, Израиля, Филиппин, Бельгии, Чили, ОАЭ. Программа будет показана на нескольких площадках города, победитель определится зрительским голосованием.В программу фильмов об искусстве «Саратовские страдания. ART» отобраны 20 фильмов из России, Франции, Бразилии, Северной Македонии, Индии. Они будут показаны в театральном институте Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова и Доме-музее Павла Кузнецова.Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте проекта: http://sarstrad.ru/programma.