Фильм к столетию О.Б. Сиротининой вошёл в программу фестиваля «Саратовские страдания»
С 7 по 21 сентября в Саратове будет проходить XX международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В этом году на конкурс прислали более 2 000 заявок из 114 стран мира.
Традиционно Саратовский университет принимает активное участие в организации и проведении масштабного культурного события. Так, 7 сентября в рамках конкурсной программы «Наша кинофабрика» состоится показ фильма «Тяжёлые времена рождают великих людей».
Лента посвящена старейшему профессору Саратовского университета, заслуженному деятелю науки Российской Федерации Ольге Борисовне Сиротининой и приурочена к её 100-летнему юбилею. Режиссёр – доцент кафедры романо-германской филологии и переводоведения Людмила Ефремова. Ольга Борисовна – создатель саратовской лингвистической школы, филолог с мировым именем, книги и научные труды которой помогают учиться людям в самых разных городах и странах. Про синтаксис, про современную речевую культуру, про функциональные стили и формы речи она знает буквально всё.
По словам Людмилы Ефремовой, картина, основанная на мемуарах учёного, повествует о нелёгкой, но весьма интересной судьбе человека, который продолжает трудиться и вдохновлять своим примером многие поколения студентов.
Всего в конкурсные программы фестиваля отобрано 102 фильма.
В основной международный конкурс вошли 20 лент из России, Турции, Армении, Финляндии, Северной Македонии, Афганистана, Израиля, Аргентины, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов.
Вторая конкурсная программа «Саратов – открытый город» состоит также из 20 документальных фильмов. Страны-участники – Россия, Азербайджан, Республика Корея, Бразилия, Босния и Герцеговина, Китай, Германия, Нигерия, Беларусь, Турция.
«Наша кинофабрика» (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове) откроет фестивальную программу 7 сентября в большом зале Дома кино. В этой программе соревнуется 22 видеоработы.
В третий раз на фестивале будут показаны короткометражные фильмы в отдельной программе «Коротко». В неё вошли 20 работ из России, Австрии, Австралии, Великобритании, Пакистана, США, Швеции, Польши, Панамы, Израиля, Филиппин, Бельгии, Чили, ОАЭ. Программа будет показана на нескольких площадках города, победитель определится зрительским голосованием.
В программу фильмов об искусстве «Саратовские страдания. ART» отобраны 20 фильмов из России, Франции, Бразилии, Северной Македонии, Индии. Они будут показаны в театральном институте Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова и Доме-музее Павла Кузнецова.
Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте проекта: http://sarstrad.ru/programma.
Традиционно Саратовский университет принимает активное участие в организации и проведении масштабного культурного события. Так, 7 сентября в рамках конкурсной программы «Наша кинофабрика» состоится показ фильма «Тяжёлые времена рождают великих людей».
Лента посвящена старейшему профессору Саратовского университета, заслуженному деятелю науки Российской Федерации Ольге Борисовне Сиротининой и приурочена к её 100-летнему юбилею. Режиссёр – доцент кафедры романо-германской филологии и переводоведения Людмила Ефремова. Ольга Борисовна – создатель саратовской лингвистической школы, филолог с мировым именем, книги и научные труды которой помогают учиться людям в самых разных городах и странах. Про синтаксис, про современную речевую культуру, про функциональные стили и формы речи она знает буквально всё.
По словам Людмилы Ефремовой, картина, основанная на мемуарах учёного, повествует о нелёгкой, но весьма интересной судьбе человека, который продолжает трудиться и вдохновлять своим примером многие поколения студентов.
Всего в конкурсные программы фестиваля отобрано 102 фильма.
В основной международный конкурс вошли 20 лент из России, Турции, Армении, Финляндии, Северной Македонии, Афганистана, Израиля, Аргентины, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов.
Вторая конкурсная программа «Саратов – открытый город» состоит также из 20 документальных фильмов. Страны-участники – Россия, Азербайджан, Республика Корея, Бразилия, Босния и Герцеговина, Китай, Германия, Нигерия, Беларусь, Турция.
«Наша кинофабрика» (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове) откроет фестивальную программу 7 сентября в большом зале Дома кино. В этой программе соревнуется 22 видеоработы.
В третий раз на фестивале будут показаны короткометражные фильмы в отдельной программе «Коротко». В неё вошли 20 работ из России, Австрии, Австралии, Великобритании, Пакистана, США, Швеции, Польши, Панамы, Израиля, Филиппин, Бельгии, Чили, ОАЭ. Программа будет показана на нескольких площадках города, победитель определится зрительским голосованием.
В программу фильмов об искусстве «Саратовские страдания. ART» отобраны 20 фильмов из России, Франции, Бразилии, Северной Македонии, Индии. Они будут показаны в театральном институте Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова и Доме-музее Павла Кузнецова.
Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте проекта: http://sarstrad.ru/programma.