В Саратове пройдет археологический фестиваль

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Время работы Фестиваля с 10:00 до 17:00.Территория Фестиваля будет разделена на три части: развлекательная, археологическая, историческая.Развлекательная площадка включает в себя сцену и территорию для проведения конного шоу, площадку мастеров рукоделия, зону питания.На сцене пройдут выступления саратовских музыкальных групп, работающих в жанре этно-фолка. Рядом будет проходить конная программа и показательные пешие поединки.10:00 - 11:00 — группа «Lupus Domini»11:00 - 11:50 — конная программа12:00 - 13:00 — группа «Песня Бурь»13:00 - 13:50 — конная программа14:00 - 14:30 — группа «Пламя в нас»14:30 - 15:00 — группа «EL MENTAL»15:00 - 15:50 — показательные пешие поединки16:00 - 17:00 — группа «Samain’s Bread»Археологическая площадка будет представлена раскопом этого года, где гости Фестиваля смогут узнать, как проходят раскопки и какие открытия были сделаны в этом году археологической экспедицией под руководством Д.А. Кубанкина. Из-за небольшой площади вокруг раскопа посещение этой площадки будет проходить сеансами каждые 30 минут с 10:00 до 17:00.Рядом с раскопом расположился Лагерь археологов. Здесь посетители фестивальных площадок узнают, что происходит с предметами после того, как их извлекают из земли, поработают в Камеральной лаборатории, смогут наблюдать за работой реставраторов и геодезистов из г. Казань Республики Татарстан. Здесь же будет представлена выставка находок экспедиции Исторического парка под руководством Д.А. Кубанкина и гости Фестиваля одними из первых увидят свежий эксклюзивный материал. Также на этой локации Саратовский областной музей краеведения представит выставку находок разных лет с Увекского городища. А еще, здесь можно будет испытать удачу на просевке земли через сито. Если гости площадки найдут фрагменты керамики – смогут забрать их с собой в качестве сувенира.На Исторической площадке состоится реконструкция быта средневековых горожан. Перед посетителями мероприятия оживут стражники, водоносы и типичные жители Укека. Здесь же будут работать мастера-бусоделы, ювелиры, косторезы, кузнецы, берестянщики, гончары. Можно будет увидеть реконструкцию средневекового токарного станка, поиграть в подвижные игры, погадать на костях, попробовать себя в средневековой письменности, посетить юрту кочевника, изучить вооружение и сделать много фото на память.Выстроить маршрут по фестивальной площадке гостям помогут опытные гиды. Экскурсии будут проходить по всем локациям и сопровождаться самыми интересными фактами о средневековом Укеке (стоимость - 300 руб/чел). Количество мест ограничено. Телефон для предварительной записи: (8452) 69-50-34.Также каждый желающий сможет почувствовать себя археологом и попробовать свои силы в этом ремесле в «Школе Юного Археолога» и даже сделать для себя и своих близких сувенир с Фестиваля на «Монетном дворе» (стоимость - 300 руб/чел).Добраться до Фестиваля можно будет на бесплатных автобусах, которые будут курсировать от Исторического парка «Россия — Моя история» (ул. Шелковичная 19, район Ильинской площади) и от Администрации Заводского района (проспект Энтузиастов, 20).В день Фестиваля до Увека будут ходить дополнительные электрички.