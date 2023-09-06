В Саратове пройдет выставка «История вокруг нас»

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Фотографии объектов культурного наследия со всей страны смогут увидеть жители областного центра. Снимки будут представлены на выставке «История вокруг нас», которая откроется в историческом здании кинотеатра «Победа» 5 сентября в 11.00Посетители смогут увидеть 20 фотографий памятников, которые находятся в оперативном управлении федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Среди удивительных работ фотографов представлен и снимок Михаила Васильева с изображением кинотеатра «Победа».Самые маленькие посетители смогут не только увидеть фотографии, но и раскрасить изображения старинных зданий в специальных раскрасках.Фотовыставка будет работать по 26 сентября (с 11 до 19 часов), выходные: воскресенье, понедельник.Организаторами являются Средневолжский филиал ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Поддержку также осуществляют комитет культурного наследия Саратовской области и ТУ Росимущества в Саратовской области.