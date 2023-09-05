Российское общество «Знание» открывает прием заявок на участие в масштабном кинофестивале документальных фильмов — Знание.Кино

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Стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино, посвященного деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова. Организатором кинофестиваля выступает Российское общество «Знание», соорганизатор — режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта — Институт развития интернета. Кинофестиваль состоится в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.«Кино — важный инструмент просвещения, и мы решили организовать фестиваль Знание.Кино, который имеет две цели. Первая — дать трамплин для людей в киноиндустрии. Вторая — донести кинокартины, а фактически знания до максимально широкой аудитории. Специфика нашего кинофестиваля в его акценте на просветительскую значимость и в его масштабе, — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и обратился к начинающим профессиональным документалистам. — Не бойтесь участвовать, не бойтесь не пройти в финал, не бойтесь негативных отзывов или сложностей на пути. Именно из них, из нескольких десятков безуспешных попыток, в итоге сложится ваш путь к грандиозному успеху. Дерзайте!»Кинофестиваль Знание.Кино пройдет в рамках одноименного просветительского трека Общества «Знание» и станет площадкой, на которой российские создатели документальных фильмов смогут представить свои работы об историческом и культурном наследии России, о достижениях соотечественников в области науки, культуры, спорта и других сферах, а также заявить о своих режиссерских идеях и начатых проектах, посвященных этой тематике. Подать заявку (https://kino.znanierussia.ru/?selected_event=festival) на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальных номинациях «Первые» и «Выбор Первых» участие возможно с 14 лет. Прием заявок завершится 20 октября.Все поступившие на конкурс работы будут оценены жюри, в состав которого войдут театральные и кинорежиссеры, общественные деятели и другие эксперты. Они будут оценивать работы по нескольким критериям: фильм должен быть социально значимым, иметь просветительскую ценность, содержать оригинальные идеи и нестандартные творческие решения.Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля. Отбор будет проходить в 5 основных номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм», «Первые», а также в специальной номинации «Выбор Первых». Победители кинофестиваля в основных номинациях получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию незавершенного кинодокументального проекта, а также на профильное обучение, стажировки и приобретение профессионального оборудования для создания кино. Лауреат специальной номинации получит грант в размере 200 тысяч рублей.