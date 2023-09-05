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В 35 районах Саратовской области открылись Центры «Точка роста»

Новости
С начала учебного года в регионе начали свою работу 65 новых Центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 35 районах области. Почти в каждом районе области есть сельская школа, которая встретила учеников обновленными кабинетами физики, химии и биологии.

В 35 районах Саратовской области открылись Центры «Точка роста»



Национальный проект «Образование», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, позволил приобрести для ребят новые ноутбуки, цифровые лаборатории, робототехнические наборы, чтобы познавать мир и проводить опыты.

Так, в филиале школы с. Питерка в поселке Трудовик торжественно открыт Центр «Точка роста».

Центр находится в двух кабинетах и двух лабораториях (химико-биологической и физической), в которых планируется реализация не только общеобразовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», но и программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, а также проектно-исследовательской деятельности.

На церемонии открытия Центра «Точка Роста» присутствовали почётные гости, коллектив школы и обучающиеся. Ребята первыми вошли в новые классы и оценили новые кабинеты, в которых им предстоит воплощать в жизнь свои идеи, проекты, узнавать новое.

- Первые дни нового учебного года в нашей школе были насыщены интересными событиями. Искренняя радость на лицах ребят, живой интерес к новому оборудованию и современным технологичным классам принесут хорошие результаты. Современное общество находится в постоянном развитии и через систему образования выдвигает все новые требования к качеству образования. Именно такие Центры «Точка роста» помогут в решении задачи,- поделилась руководитель центра Татьяна Филатова.

Участие в этом федеральном проекте позволило обновить содержание образовательных программ и методик преподавания. Главная цель - чтобы у детей, которые живут в селах, были равные условия для получения качественного образования.

«Точка Роста» — это федеральная сеть центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта «Современная школа». Создается на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов численностью до 60 тыс. человек. В Саратовской области проект реализуется с 2019 года.