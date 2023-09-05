Нацпроект «Демография»: яблоки в технике пластилинографии создавали в Перелюбском центре соцобслуживания

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Благодаря национальному проекту «Демография» Президента РФ Владимира Путина в центрах социального обслуживания населения для старшего поколения действуют творческие мастерские «Доброцентр».Занимаясь творчеством, участники могут проявить свои способности, научиться новому, собственными руками сделать сувенир или подарок.Так, слушатели «Университета третьего возраста» комплексного центра социального обслуживания населения Перелюбского района на очередном занятии в творческой мастерской «Доброцентр» обучились созданию рисунка яблока в технике пластилинография.«Занятия с пластилином, это не только красочные картины, но и развитие мелкой моторики, выражение чувств, эмоций и настроения через творчество. Я впервые занималась пластилинографией, и мне очень понравилась эта техника», - прокомментировала получательница услуг центра Лариса Хлудчина.Напомним, социальная технология «Доброцентр» на сегодняшний день имеется в 34 районных центрах социального обслуживания населения. К концу 2024 года творческие мастерские появятся во всех 39 учреждениях соцобслуживания области.Чтобы стать участником программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» необходимо обратиться в районный комплексный центр социального обслуживания населения.