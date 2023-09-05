Общественники учили горожан готовить курзе

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На фестивале для гостей устроили национальные традиционные игры, мастер-классы, работала ярмарка, состоялся концерт с участием творческих коллективов. Активисты саратовской региональной общественной организации Национально-культурного центра народов Дагестана «Дагестан» подготовили площадку с атрибутами культуры народа, национальной одежды, фотографиями.В рамках мероприятия жители города наблюдали за кулинарным мастер-классом по приготовлению национального блюда курзе – это разновидность хинкали, слепленые в форме косички. Процесс готовки проходил под руководством кулинара Хадижат Рамазановой, которая рассказала про технологию приготовления курзе, историю этого национального блюда, показала, как приготовить лакомство по оригинальному рецепту с разными начинками. Во время процесса лепки участники мастер-класса делились национальными легендами, мифами и сказаниями.