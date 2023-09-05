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Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится в начале сентября

Новости
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится в начале сентября



В начале сентября в Саратовской области изменится расписание некоторых пригородных поездов, следующих между станциями Овражная, Карамыш и Тарханы.
С 2 сентября поезд №6047 сообщением Овражная – Тарханы будет оправляться со ст. Овражная по понедельникам, пятницам и субботам в 3:55 (позже на 14 минут) и прибывать на ст. Тарханы в 9:04.
С 5 сентября поезд №6303 сообщением Карамыш – Тарханы будет оправляться со ст. Карамыш по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям в 4:47 (позже 14 минут) и прибывать на ст. Тарханы в 9:04.
Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.

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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».