В День знаний ректор СГУ вручил зачетную книжку первокурснику из ЛНР

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1 сентября в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского традиционно вручили первокурсникам символические студенческий билет и зачётную книжку.В этом году ректор Алексей Чумаченко передал их первокурснице факультета ППиСО, выпускнице Гимназии №31, активистке «Движения первых», лауреату фестиваля научно-исследовательских работ «Дискавери» Ксении Михиной и студенту 1 курса механико-математического факультета, золотому медалисту Ровеньковской гимназии №1 имени Г.С. Шонина Луганской народной республики, призёру республиканской олимпиады по математике, участнику команды «Гвардия» молодёжного исторического форума «Александровский стяг» Ивану Сигитову.«В Саратове живут мои родственники. Поэтому я немного связан с этим городом, хотя сам я из Луганской народной республики. Готовясь к поступлению, я заранее начал просматривать списки вузов, и Саратовский университет мне понравился: хорошие преподаватели, есть интересные направления. Я подал документы и на факультет КНиИТ, но прошёл на бюджет механико-математического.Думаю, главное из моих достижений – аттестат с отличием и золотая медаль по окончании школы. Я добровольно поучаствовал во многих олимпиадах и не пожалел. Мой талант – хорошая обучаемость, а с ней приложится и всё остальное. Я легко усваиваю новую информацию и нахожу способ для её применения. Наверное поэтому изначально я выбрал направление, связанное с компьютерными технологиями», – поделился своими впечатлениями Иван Сигитов.