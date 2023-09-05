Алгайский ФОК перешёл на автономные источники энергии

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Средства на пилотный проект были выделены по поручению Губернатора Романа Бусаргина. В ФОКе установили системы теплоснабжения с солнечными коллекторами, гибридными солнечными модулями, тепловым насосом. В целом было затрачено 6 млн рублей.Александров Гай – самый южный райцентр региона, здесь высокий уровень солнечной энергии. Этот проект позволит обеспечить работу ФОКа с бассейном в летний период без использования теплоэнергии.Физкультурно-оздоровительный комплекс работает в Алгае с 2007 года. В составе спорткомплекса - бассейн, спортивный зал, тренажерный зал, ледовая площадка.